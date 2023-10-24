HyperOS arayüzlü Xiaomi 14’ün çıkış tarihi netleşti

Çinli teknoloji devi Xiaomi çok yakında yeni amiral gemisi akıllı telefonunu sahneye çıkaracak. Xiaomi 14’ün çıkış tarihi nihayet netlik kazandı. Merakla beklenen model için geri sayım resmen başladı. Güçlü bir donanımla hayranları karşısına çıkacak cihaz, iddialara göre Snapdragon 8 Gen 3 çipinden güç alarak yüksek bir performansa kapı aralayacak. Aynı zamanda model, MIUI arayüzünün sonunu getiren HyperOS arayüzünü kullanan ilk telefon olacak.

Elbette ki etkinliğin tek ismi Xiaomi 14 olmayacak. Xiaomi 14’ün çıkış tarihi, aynı zamanda şirketin yeni kullanıcı arayüzü HyperOS‘un da lansmanına işaret ediyor. İlk olarak bu telefonda kullanıcılara sunulacak olan yazılım, etkinlikte tüm detaylarıyla tanıtılacak. Son olarak firma, yeni akıllı saati Xiaomi Watch S3 modelini de duyuracak.

Xiaomi 14’ün tanıtım afişleri yayınlandı

Şirket, yeni üst segment akıllı telefon modeli Xiaomi 14 için tanıtım afişlerini yayınladı. Xiaomi 14’ün çıkış tarihi ve karanlık bir görüntüsüne yer veren afişlerde cihazla alakalı ilk ipuçları ortaya çıkıyor. Paylaşılan görsele göre cihaz, düz kenarlar ve muhtemelen metalik malzemeden yapılmış bir yapıya sahip olacak. Cihazın kamera seti ise yuvarlatılmış kenarlara ve benzersiz dokuya sahip bir kaplamayla gelecek. Kamera modülü kare bir tasarımla sunulacak.

Merakla beklenen akıllı telefon, bu hafta piyasaya sürülmesi beklenen Snapdragon 8 Gen 3 çipine sahip ilk cihazlar arasında yer alacak. Önceki kıyaslama testlerinde işlemcinin Snapdragon 8 Gen 2’ye kıyasla yüzde 20’ye yakın performans artışı sağlayacağına işaret ediliyordu. Bu sayede cihaz, performans canavarı bir deneyime ev sahipliği yapacak.

Xiaomi 14 ile ilgili bir diğer öne çıkan iddia ise cihazın 16 GB’a kadar RAM kapasitesi seçeneği sunacağı oluyor. Ancak şu anda ne yazık ki her iki modelin de 16 GB RAM desteği alıp alamayacağı ya da bu seçeneğin Pro modele özel mi olacağı henüz bilinmiyor.

Xiaomi 14’ün bir diğer önemli noktası ise şirketin kısa bir süre önce duyurduğu Android işletim sistemini temel alan HyperOS arayüzü olacak. Bu arayüz, şirketin yıllardır kullanıcılarına sunmakta olduğu MIUI arayüzünün yerini alacak. Bu arayüzle beraber sistem mimarisi tamamen yeniden yapılandırılırken, menülerde daha fazla akıcılık sağlanması ve şirketin akıllı ev ürünleriyle entegrasyona girmesi bekleniyor.