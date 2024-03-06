Horizon Forbidden West sistem gereksinimleri (PC)

Horizon Forbidden West Complete Edition sistem gereksinimleri resmen açıklandı. İlk olarak PlayStation konsollar için piyasaya çıkan popüler oyun, çok yakında PC platformuna da giriş yapacak. Peki ya oyunu oynamak için nasıl bir donanıma sahip olmak gerekecek?

PlayStation Studios, Horizon Forbidden West’in sistem gereksinimleri ile ilgili akıllardaki soru işaretlerini nihayet giderdi. PlayStation’ın resmi blog sayfasında yer alan bilgilere göre oyun, farklı performans ayarlarını bir araya getirecek. Eğlencenin tadını daha iyi şekilde çıkarmak isteyen oyuncuların güçlü bir donanıma sahip olmaları beklenecek. İşte detaylar…

Horizon Forbidden West PC sistem gereksinimleri

Sony tarafından açıklanan bilgilere göre Horizon Forbidden West sistem gereksinimleri pek çok PC oyuncusunu zorlayacak gibi görünüyor. Oyunu oynamak isteyen kullanıcıların Intel Core i3-8100 veya AMD Ryzen 3 1300X ya da daha güçlü bir işlemciye, en az 16 GB RAM’e ve NVIDIA GeForce GTX 1650 veya AMD Radeon RX 5500 XT ya da daha gelişmiş bir ekran kartına sahip olmaları gerekecek.

150 GB dosya boyutuna sahip olacak Horizon Forbidden West oyunu için Sony ekibi aşağıdaki sistem gereksinimlerini vurguluyor:

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit (sürüm 1909 veya üzeri)

Windows 10 64-bit (sürüm 1909 veya üzeri) İşlemci: Intel Core i3-8100 veya AMD Ryzen 3 1300X

Intel Core i3-8100 veya AMD Ryzen 3 1300X Bellek: 16GB RAM

16GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB veya AMD Radeon RX 5500XT 4GB

NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB veya AMD Radeon RX 5500XT 4GB Depolama: 150 GB kullanılabilir alan

150 GB kullanılabilir alan Ayar: Çok Düşük

Çok Düşük Ortalama performans: 720p’de 30 FPS

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi : Windows 10 64-bit (sürüm 1909 veya üzeri)

: Windows 10 64-bit (sürüm 1909 veya üzeri) İşlemci : Intel Core i5-8600 veya AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i5-8600 veya AMD Ryzen 5 3600 Bellek : 16GB RAM

: 16GB RAM Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 3060 veya AMD Radeon RX 5700

: NVIDIA GeForce RTX 3060 veya AMD Radeon RX 5700 Depolama : 150 GB kullanılabilir alan

: 150 GB kullanılabilir alan Ayar : Orta

: Orta Ortalama performans: 1080p’de 60 FPS

Yüksek sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi : Windows 10 64-bit (sürüm 1909 veya üzeri)

: Windows 10 64-bit (sürüm 1909 veya üzeri) İşlemci : Intel Core i7-9700 veya AMD Ryzen 7 3700X

: Intel Core i7-9700 veya AMD Ryzen 7 3700X Bellek : 16GB RAM

: 16GB RAM Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 3070 veya AMD Radeon RX 6800

: NVIDIA GeForce RTX 3070 veya AMD Radeon RX 6800 Depolama : 150 GB kullanılabilir alan

: 150 GB kullanılabilir alan Ayar : Yüksek

: Yüksek Ortalama performans: 1440p’de 60 FPS ya da 4K’da 30 FPS

Çok yüksek sistem gereksinimleri: