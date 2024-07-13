Honor Magic Vs3 teknik özellikleri ve satış fiyatı

Honor yeni ürünleri ile teknoloji meraklılarının karşısına çıkarak dikkatleri üzerinde topladı. Bu etkinlikte dünyanın en ince katlanabilir telefonu Honor Magic V3, yüksek performanslı dizüstü bilgisayar modeli MagicBook Art 14 ve yeni tablet modeli MagicPad 2 piyasaya sürüldü. Tüm bunların yanı sıra ayrıca Magic V3’ün daha düşük donanımlı olan fakat fiyat-performans noktasında öne çıkan sürümü Honor Magic Vs3 de karşımıza çıktı.

Honor Magic Vs3 özellikleri

Boyutlar: (Açıkken) 156,8 x 145,2 x 4,65 mm / (Kapalıyken) 156,8 x 74,0 x 9,8 mm

(Açıkken) 156,8 x 145,2 x 4,65 mm / (Kapalıyken) 156,8 x 74,0 x 9,8 mm Ağırlık: 229 gram

229 gram Dahili ekran: 2156 x 2344 piksel çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızı destekli 7,92 inç LTPO OLED ekran

2156 x 2344 piksel çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızı destekli 7,92 inç LTPO OLED ekran Harici ekran: 1060×2376 piksel çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği ve 2.500 nit tepe parlaklık destekli 6,43 inç LTPO OLED ekran

1060×2376 piksel çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği ve 2.500 nit tepe parlaklık destekli 6,43 inç LTPO OLED ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı lens ve 8 MP 5x optik telefoto lens

50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı lens ve 8 MP 5x optik telefoto lens Batarya kapasitesi: 66 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

66 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi ve USB-C 3.1 bağlantı noktası

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi ve USB-C 3.1 bağlantı noktası İşletim sistemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0.1 kullanıcı arayüzü

Honor’un yeni katlanabilir telefonu 9,8 mm kalınlığa sahip. Bu anlamda son derece estetik bir görünüm ortaya koyan ürün dahili ekranında 7,92 inç LTPO OLED ekranla geliyor. Bu ekranda 120 Hz yenileme hızı desteklenirken; aynı zamanda 2156×2344 piksel çözünürlük kalitesi de sağlanıyor. Harici ekranda ise 6,34 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği, 1060×2376 piksel çözünürlük kalitesi ve 2.500 nit tepe parlaklık sunuluyor.

Performans noktasında adından sıkça söz ettirecek gibi görünen Honor Magic Vs3 modelinde Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 çipi yer alıyor. Sekiz çekirdekli (1×3.2 GHz Cortex-X3 ve 2×2.8 GHz Cortex-A715 ve 2×2.8 GHz Cortex-A710 ve 3×2.0 GHz Cortex-A510) işlemci Adreno 740 GPU ile birlikte geliyor. 16 GB’a kadar RAM desteğine sahip cihazda 1 TB’a kadar dahili depolama alanı bulunuyor.

Optik görüntü sabitleme destekli 50 MP ana kamera ile gelen katlanabilir Honor telefonu 40 MP ultra geniş açılı lens ve 5x optik yakınlaştırmaya sahip 8 MP telefoto lensle sunuluyor. Cihazın ön tarafında ise 16 MP selfie kamerası bulunuyor. 66 watt hızlı şarj desteğiyle karşımıza çıkan ürün 5.000 mAh pil kapasitesiyle donatılıyor.

Honor Magic Vs3 fiyatı

Honor’un yeni telefonu ilk olarak Çin’de tüketicilerle buluştu. Global pazara ne zaman geleceği henüz doğrulanmayan cihaz yaklaşık 890 Euro’dan başlayan fiyatlarla satılıyor. Magic Vs3’ün en pahalı sürümü olan 16 GB+1 TB’lık versiyonu ise yaklaşık 1.100 Euro’dan alıcılara hitap ediyor.