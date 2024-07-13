32 GB RAM’li Honor MagicBook Art 14 duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı

Honor yeni ürün ve hizmetleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yalnızca bir akıllı telefon üreticisi olmakla yetinmeyen ve ürün portföyünü her geçen gün genişletmeye devam eden şirket, dizüstü bilgisayar modelleri arasına bir yenisini daha kazandırdı. Honor MagicBook Art 14 resmen tanıtıldı.

Yeni Honor laptop modeli hem ekran hem de performans konusunda selefine göre önemli iyileştirmelere ev sahipliği yapıyor. Oldukça zarif bir tasarımla karşımıza çıkan ürün Intel Core Ultra CPU’larla etkileyici bir donanım ortaya koyuyor. Peki ya MagicBook Art 14’ün teknik özellikleri neler? İşte cihazla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

Honor MagicBook Art 14 özellikleri

Honor’un yeni dizüstü bilgisayarı 14,6 inç OLED ekranla geliyor. Etkileyici bir görüntüleme performansı sunan bu ekranda 3,1K çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı ve 700 nit tepe parlaklık desteği karşımıza çıkıyor.

Şık bir tasarıma sahip olan cihaz, Honor’un 15 ya da 16 inçlik seçeneklerine göre daha kompakt bir yapıya sahip olması nedeniyle klavyesinde sayısal alan barındırmıyor. Fakat yine de klavyede sistem kilidini açma görevini üstlenen parmak izi okuyucusu destekli bir güç düğmesi yer alıyor. Aynı zamanda klavyenin arkadan aydınlatmalı yapıya sahip olduğu belirtiliyor.

Entegre Arc GPU’ya sahip Intel Core Ultra 5 125H ve Intel Core Ultra 7 155H seçenekleriyle karşımıza çıkan laptop modeli 16 GB ve 32 GB LPDDR5X RAM kapasitesiyle donatılıyor. Bununla birlikte Honor Magicbook Art 14 modelinde 1 TB SSD desteği bulunuyor. Uzun süre maksimum güçte çalışma vaat eden ürün bünyesinde iki tane sessiz fanla birleştirilmiş buhar odalı soğutma sistemiyle karşımıza çıkıyor.

USB-A 3.2 Gen 1, USB-C, Thunderbolt 4, HDMI 2.1 ve kulaklık girişlerine yer veren Honor laptop modelinde Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve NFC destekleri sağlanıyor. Uzamsal ses desteğine sahip altı hoparlör ve üç mikrofonla raflara gelen modelde 1080p manyetik kamera yer alıyor.

Honor MagicBook Art 14 fiyatı

Honor’un yeni dizüstü bilgisayar modeli beyaz ve gri olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor. Cihaz 7.799 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 35 bin TL) başlangıç fiyatı ile tüketicilere sunuluyor. Ürünün Türkiye pazarına ne zaman gireceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

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