Honor Magic V3 ve Honor 200 Pro, Venedik Film Festivali’nde öne çıktı

Honor Magic V3 ve Honor 200 Pro, Venedik Film Festivali’nde dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Yakın zaman önce IFA 2024 etkinliğinde global pazara hitap etmeye başlayan modeller, dünyanın en eski film festivali olarak kabul edilen organizasyonda şık tasarımları ile öne çıktı.

Honor’un yeni katlanabilir telefonu Magic V3, dünyanın en ince akıllı telefon modeli olarak biliniyor. Yalnızca 9,2 mm kalınlığa sahip olan cihaz, aynı zamanda 226 gramlık ağırlığıyla kullanıcı dostu bir deneyime kapı aralıyor. Honor 200 Pro ise performans canavarı Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti, 100 watt’lık olağanüstü hızlı şarj gücü, 50 MP ana kameraya sahip üçlü kamera seti, 16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanıyla geliyor.

Honor 200 Pro modeli Venedik Film Festivali’nde şık tasarımı ile öne çıkarken, Magic V3 ise güçlü kamera performansıyla dikkatleri üzerine topluyor. Optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 50 MP ana kameraya sahip olan cihaz, aynı zamanda 40 MP ultra geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırmalı 50 MP periskop lensle karşımıza çıkıyor.

Honor’un her iki cihazı da Victoria’s Secret Melekleri arasında yer alan ve Max Factor’un elçisi olarak bilinen ünlü model Stella Maxwell ile İranlı manken Sam Asghari’nin elinde görülüyor. Şirket bu cihazları hem tasarımları hem de yüksek performanslarıyla öne çıkaran bir reklam stratejisinde bulunuyor.

Honor Magic V3 özellikleri

Boyutlar: (Açıkken) 156,6 x 145,3 x 4,35 mm / (Kapalıyken) 156,6 x 74 x 9,2 mm

(Açıkken) 156,6 x 145,3 x 4,35 mm / (Kapalıyken) 156,6 x 74 x 9,2 mm Ağırlık: 226 gram

226 gram Dahili ekran: 2K çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip 7,92 inç LTPO OLED ekran

2K çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip 7,92 inç LTPO OLED ekran Harici ekran: 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip 6,43 inç LTPO OLED ekran

120 Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip 6,43 inç LTPO OLED ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 20 MP ön kamera

20 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP 3x periskop lens

50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP 3x periskop lens Batarya kapasitesi: 66 watt hızlı şarj ve 50 watt kablosuz şarj destekli 5.150 mAh pil

66 watt hızlı şarj ve 50 watt kablosuz şarj destekli 5.150 mAh pil Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi ve USB-C 3.1 bağlantı noktası

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi ve USB-C 3.1 bağlantı noktası İşletim sistemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0.1 kullanıcı arayüzü

Honor 200 Pro özellikleri