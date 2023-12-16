Honor Magic 6 Porsche Design tasarımı internete sızdırıldı

Honor çok yakında yeni akıllı telefon serisi ile hayranları karşısına çıkacak. Merakla beklenen Honor Magic 6 ailesi için geri sayım başlarken; seride yer alacak modeller Magic 6, Magic 6 Pro ve Magic 6 Porsche Design adlı olarak tasarıma sahip Premium sürüm olacak. Üst düzey bir tasarımı ileri teknoloji ile birleştirecek Honor Magic 6 Porsche Design lansmandan önce internete sızdırıldı.

Çinli teknoloji şirketi Honor’un lüks otomotiv devi Porsche ile iş birliğiyle özel olarak üretilen bu versiyon, göz alıcı tasarımı ve performans canavarı donanımıyla yıla damgasını vuracak cihazlar arasında yer almaya aday görünüyor. Heyecanla beklenen telefonun tasarım detayları gün yüzüne çıkıyor.

Honor Magic 6 Porsche Design tasarımı ortaya çıktı

Honor’un Porsche ortaklığında piyasaya sunacağı yeni telefonu Çinli sosyal medya platformu Weibo’da ortaya çıktı. Heyecan verici bir tasarıma sahip olan cihaz, son derece zarif bir görünüm sunacak. İki tonlu kırmızı ve siyah deri kaplamasıyla dikkat toplayan model, dairesel kamera setinde üç sensöre ev sahipliği yapacak. Kameranın altında ise her iki markanın da logolarına yer verilecek.

Şirket bu cihazın yanı sıra daha gelişmiş bir donanıma sahip olan Honor Magic 6 Pro Porsche Design modeline de ev sahipliği yapacak. Magic 5 Pro ile benzer bir tasarıma sahip olması beklenen telefon, farklı olarak kamera setinde küçük değişikliklere gidecek.

Merakla beklenen Honor Magic 6 serisi çok yakında piyasaya çıkacak. Şirket henüz cihazın çıkış tarihini resmi olarak duyurmasa da modelin 2024 yılının başlarında duyurulacağı tahmin ediliyor. Öte yandan yukarıdaki görsellerin de bir iddiadan ibaret olduğunu hatırlatmakta yarar var. Şirketten henüz iddialara ilişkin bir doğrulama gelmedi.

Peki ya beklenen akıllı telefon serisi hangi özelliklere sahip olacak? Digital Chat Station paylaşılan bilgilere göre serinin Pro modelinde 2K çözünürlüğe sahip bir OLED ekran yer alacak. Aynı zamanda çift ön kamera, hap şeklinde bir çentikte sunulacak.

Qualcomm’un amiral gemisi çipi Snapdragon 8 Gen 3’ten güç alacak Honor Magic 6 Pro, üst seviye bir performans vaat edecek. Cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan Magic OS 8.0 kullanıcı arayüzüyle hizmet verecek.