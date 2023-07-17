Huawei Nova 11’in 5G sürümü çıktı

Bilindiği üzere Huawei şirketi 2019 yılında Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan ambargo kararı ile birlikte 5G bağlantı teknolojinden yararlanamıyor. Ancak şirket, bu yasağı delmek adına cihazlarını farklı bir marka çatısı altında yeniden isimlendirip piyasaya sürme yolunda ilerliyor. Bu bağlamda şirket, geçtiğimiz aylarda tanıtılan Huawei Nova 11’in beşinci nesil ağ desteğine sahip yeni sürümünü karşımıza çıkardı. Hi Nova 11 5G resmen tanıtıldı.

Huawei Nova 11’in 5G destekli versiyonu, referans cihaz ile aynı tasarıma ev sahipliği yapıyor. Çin pazarında piyasaya çıkan modelin öne çıkan özellikleri arasında Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,7 inçlik büyük ekran, 50 MP ana kamera ve Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 778G işlemci bulunuyor.

Hi Nova 11 5G özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç OLED ekran, 120Hz değişken yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G 5G

RAM kapasitesi: 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 512 GB dahili depolama

Selfie kamerası: 60 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens ve 8 MP sensörlü ultra geniş lens

Batarya: 66 watt hızlı şarj destekli 4.500 mAh pil

İşletim sistemi Harmony OS

Huawei tarafından geliştirilen ve Android’e rakip bir mobil işletim sistemi olarak lanse edilen Harmony OS işletim sistemiyle çalışan Hi Nova 11 5G, Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip olan 6,7 inç OLED ekranla konforlu bir kullanıma olanak tanıyor. Bununla birlikte cihazda, akıcı bir performansa ulaşmak adına 120 Hz yenileme hızı sunuluyor.

Huawei Nova 11’in 5G sürümü, Qualcomm imzalı Snapdragon 778 5G işlemciden güç alıyor. Cihazın performansını daha iyi anlamak için daha önce bu işlemcinin Samsung Galaxy A73 5G, Galaxy A52s 5G, POCO X5 Pro 5G, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Xiaomi 12 Lite, Realme GT Master Edition, Honor 50 ve OPPO Reno 10 gibi modellerde de görmüştük. Tüm bunların yanı sıra cihazda 8 GB RAM kapasitesi ve 512 GB dahili depolama alanı yer alıyor.

60 MP ön kamera ile etkileyici selfie çekimleri ve video konferans görüşmeleri vaat eden Hi Nova 11 5G, arka kısımda isse 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lense ev sahipliği yapıyor. 66 watt hızlı şarj desteğiyle gelen cihazda 4.500 mAh pil kapasitesi bulunuyor. Akıllı telefonda çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.3 ve NFC destekleri karşımıza çıkıyor.

Hi Nova 11 5G fiyatı

Çin pazarında satışa çıkan Hi Nova 11 5G’nin fiyatı 2 bin 799 Yuan olarak açıklandı. Bu rakamlar, güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 10 bin 200 TL’ye tekabül ediyor.