Helldivers 2 oyunu Steam’de GTA 5’i geride bıraktı

Arrowhead Game Studios tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment imzasıyla yayınlanan Helldivers 2 oyunu kısa sürede büyük bir ilgi topladı. 8 Şubat tarihinde piyasaya çıkan ve henüz ilk ayını doldurmadan büyük bir başarı elde eden oyun, Steam platformunda GTA 5‘i geride bırakarak eşzamanlı oyuncu rekoru kırdı.

2015’te çıkan Helldivers’ın devamı niteliğindeki oyun, taktik nişancı türünde öne çıkan yapımlar arasında yer alıyor. Oyuncuların uzaylı istilasını engellemek için bir grup askerle beraber mücadele ettikleri macera, etkileyici grafikleri ve eğlence odaklı yapısıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Helldivers 2, Steam’de 407 bin eşzamanlı oyuncuya ulaştı

Kısa süre önce piyasaya çıkan Helldivers 2 oyunu Steam Charts’ın verilerine göre 407 bin eşzamanlı oyuncu toplayarak yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Etkileyici bir oyuncu sayısına ulaşan yapım, ayrıca aynı anda en fazla oyuncu sayısına sahip olan ilk 10 oyun arasına da giriş yaptı.

Eşzamanlı oyuncu sayısında GTA 5’i geçmeyi başaran Helldivers 2 hızla büyümeye devam ediyor. Arrowhead Game Studios ekibi şimdiden bu konuda tedbirlerini aldı ve geleceğe yönelik yatırımlarda bulunmaya başladı. Oyuncuların taleplerini daha iyi şekilde karşılamak için çalışan stüdyo, yeni bir geliştirici ekibini de işe almaya hazırlanıyor.

Sony Interactive Entertainment için de önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen bu başarı, oyunun God of War’ı da geride bıraktığına ve şirketin PC pazarında şimdiye kadarki en büyük lansmanı gerçekleştirdiğine işaret ediyor.

Oyunun sunucu kapasitesi yüzde 25 artırılıyor

Helldivers 2 oyununa yönelik büyük talep, stüdyoyu da harekete geçirdi. Çalışan sayısını artırmaya karar veren şirket, buna ek olarak oyun sunucularını da genişlettiğini açıkladı. Artık 450 bin eşzamanlı oyuncuyu destekleyen oyun, söz konusu güncellemeden önce yalnızca 360 bin oyuncuya kadar izin veriyordu. Bu kapasite artışı, oyunun Steam’de eşzamanlı oyuncu rekoru kırmasına da katkıda bulundu.

Arrowhead Game Studios ekibi kısa süre önce artan oyuncu sayısı nedeniyle sunucularda büyük bir problem yaşandığını bildirmişti. Bu durumun bazı oyuncuların sunucudan atılmasına ya da bağlantılarının kesilmesine yol açtığı ifade edildi. Fakat sorunu çözmek için ekibin gece-gündüz çalıştığı ve en nihayetinde söz konusu problemin ortadan kalktığı vurgulandı.

Yine de şirket, “bazı sorunları hafifletmeyi başarmış olsak da hala gerekli ölçeklendirmeye ayak uydurmakta zorlanıyoruz” ifadesine yer verdi. Ekip, sunucu limitlerini daha fazla artırmak için ortaklıklarıyla çalıştıklarını belirtti.