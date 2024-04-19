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    GTA serisinin sahibi Take-Two Interactive 600 kişiyi işten çıkarıyor

    Grand Theft Auto (GTA) serisinin sahibi olarak bilinen Take-Two Interactive şirketi 600 kişiyi işten çıkarma kararı aldı.
    GTA serisi

    Dünyanın en çok satan oyun serileri arasında yer alan Grand Theft Auto (GTA) serisinin geliştirici Rockstar Games’in çatı şirketi olarak bilinen Take-Two Interactive 600 kişiyi işten çıkarma kararı aldı. Toplam işgücünün yüzde 5’i ile yollarını ayırmayı planlayan firma, buna bağlı olarak geliştirilme sürecinde olan çok sayıda projesinin fişini çekti.

    Take-Two Interactive ekibinin işten çıkarma hamlesi, Amerika Birleşik Devletleri’nde sermaye piyasalarını korumak ve düzenlemekle görevli olan SEC ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na iletilen belgelerle duyuruldu. Belgede yer alan detaylara göre 2024 yılı sonuna kadar şirket, söz konusu küçülme adımını tamamlayacak.

    Konuya ilişkin şu ifadelere yer veriyor:

    “Çabaların bir parçası olarak şirket, geliştirme aşamasındaki birçok projeyi ortadan kaldırarak ve organizasyon yapısını optimize ederek boru hattını yeniden düzenliyor, bu da çalışan sayısını azaltacak ve gelecekte işe alım ihtiyacını azaltacak.”

    Take-Two CEO’su işten çıkarma olmayacağını söyledi

    GTA yapımcıları tarafından alınan işten çıkarma kararı şirket içinde de büyük bir tartışma yarattı. Son dönemlerde oyun endüstrisinde görülen yoğun işten çıkarmalar sonrası basınla konuşan Take-Two CEO’su Strauss Zelnick, işten çıkarma gibi bir planları olmadıklarını ifade etmişti.

    İçinde bulundukları mali zorluktan yalnızca pazarlama kampanyaları ve tedarikçi giderleri gibi maliyetleri azaltarak çözüm üreteceklerini belirten Zelnick, ne yazık ki sözünde durmadı. Strauss Zelnick’in bu açıklamasından yalnızca birkaç ay sonra gelen işten çıkarma haberi, çalışanların şirkete olan güvenini zedelemeye başladı.

    Take-Two Interactive oyunları

    Birçok proje rafa kaldırıldı

    Take-Two Interactive ekibinin işten çıkarma hamlesi, şirketin birçok projesini iptal etmesine de yol açtı. Fakat şimdilik hangi projelerin rafa kaldırıldığı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

    Ancak GTA hayranlarının bu durumdan endişe etmemeleri gerektiği düşünülüyor. Zira şirketin şu sıralar en büyük projelerinden biri olan GTA 6 oyunu herhangi bir şekilde etkilenmeden geliştirilmeye devam ediyor.

    Sony, Electronic Arts, Epic Games ve Riot Games gibi çok sayıda şirket bu yıl işten çıkarma hamlelerinde bulundu. Take-Two Interactive her ne kadar işten çıkarma dalgası için uzun bir mücadele gösterse de içinde bulunduğu mali zorluklar nedeniyle daha fazla direnemedi.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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