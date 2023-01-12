Google’ın çatı şirketi Alphabet işten çıkarmalara devam ediyor

Son dönemlerde küresel olarak pek çok büyük teknoloji şirketi, zorlu ekonomik durumlar ile karşılaşmaya başladı. Bunun sonucunda çözümü toplu işten çıkarmalarda bulan firmalar, iş yükünde küçülmeye gitti. Bu şirketler arasına şimdi bir yenisi daha eklendi. Google’ın çatı şirketi olarak bilinen Alphabet, mali durumlarını kontrol altına alabilmek adına çok sayıda personelini işten çıkarıyor.

Alphabet’in çatısı altında faaliyet gösteren, sağlık ve tıp alanları ile ilgilenen Verily firması, endüstriyel robotik bölümü Intrinsic’in iş gücünü azaltma kararı aldı. Öte taraftan ortaya çıkan son bilgilere göre şirket, pek çok kişiye göre büyük bir gelecek vaat eden X Moonshot Factory adlı projesinde de küçülmeye gidebilir. Şirketin cüretkar ve riskli fikirleri araştırıp geliştirdiği bu bölüm, negatif yönde seyir eden ekonomik koşullar altında büyük bir işten çıkarma furyası ile karşılaşabilir.

Alphabet, Verily’deki iş gücünü yüzde 15 oranında azaltacak

İlk olarak Google X bünyesinde faaliyet gösteren, başlangıçta Google Life Sciences adıyla bilinen ve sonrasında Verily ismi altında yeniden markalaştırılan şirket, sağlık sektörü ve biyoteknoloji araştırmalarına odaklanıyor. Deri araştırmaları, akıllı çoraplar, biyoelektronik tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, ameliyatlarda kullanılacak robotlar üretme, şeker hastalarına yönelik teknolojiler oluşturma gibi çalışmalara ev sahipliği yapan firma, kritik bir karar ile karşımıza çıktı.

Verily CEO’su Stephen Gillett, şirketin resmi blog sitesinde toplam istihdamının yaklaşık yüzde 15’i ile yollarını ayırmaya karar verdiklerini bildirdi. Wall Street Journal tarafından aktarılan bilgilere göre şirketin mevcut 1.600 çalışanı bulunuyor. Dolayısıyla yüzde 15’lik bir kesintiyle birlikte 200 kişinin işine son verileceği anlaşılıyor. Aynı zamanda şirketin, mali durumunu kontrol altına almak için bazı ürün ve projelerinden vazgeçeceği belirtiliyor.

Yeni tıbbi ürünler ve cihazlar ile ürün portföyünü genişletmeye çalışan Verily, ayrıca şirketin üst yönetiminde bazı değişiklikler de gerçekleştirecek. Stephen Gillett şirketin yalnızca bir haftadır CEO olarak başında yer alırken; firmaya bir CFO (Finans Direktörü) ve bir CSO (Baş Bilim Sorumlusu) arayışı devam ediyor.

X Moonshot Factory daha az risk içeren projelere ağırlık verecek

2010 yılında Sebastian Thrun ve Yoky Matsuoka tarafından kurulan X Moonshot Factory, misyonu itibariyle ‘dünyayı kökten daha iyi bir yer haline getirmeyi’ amaçlıyor. İlk olarak Google’ın sürücüsüz arabası Waymo’yu geliştirmek ile yola başlayan firmanın cesur ve radikal değişimlere yol açabilecek teknoloji ürünleri üzerinde çalıştığı biliniyor. Fakat Alphabet’in yaşadığı ekonomik problemler, bu şirketi de olumsuz etkileyecek gibi görünüyor.

Yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayan X Moonshot Factory, yaratıcı ve fütüristik fikirlerden uzaklaşıp daha az cüretkar ve nispeten kısa sürede gelir elde etme potansiyeli taşıyan projelere odaklanmaya başladı. Çalışanlar, hızlı bir biçimde sonuç alabilecekleri araştırmaları mercek altına alıyor. Öte yandan yapay zeka tabanlı girişimlere öncelik veriliyor ve fiziksel ürünlere dayalı projelerin bir süre yavaşlatılacağı belirtiliyor.