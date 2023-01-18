Google’ın bulut oyun sistemi Stadia bugün kapanıyor

Google tarafından geliştirilen bulut oyun servisi Stadia, 2019 yılında piyasaya çıktı. Çapraz platform desteği ile kullanıcılarla buluşan hizmet, dünyanın dört bir noktasındaki veri merkezleri aracılığıyla oyunculara yüksek dinamik aralık desteğiyle birlikte 60 kare sayısında 4K çözünürlüğe kadar oyun desteği sağladı. Ancak ne yazık ki Sony imzalı PlayStation Now, Microsoft’un Xbox Project xCloud ve NVIDIA’nın GeForce Now servislerine karşı rekabet etmekte zorlanan sistem, kullanıcılarına veda etme kararı aldı.

Geçtiğimiz yılın sonlarında Google, Stadia’yı çok yakında kapatacağını bildirmişti. Platformun kullanıcılara veda edeceği tarih açıklanmış, 18 Ocak’tan sonra oyuncuların artık servise bir daha erişemeyecekleri belirtilmişti. Beklenen gün geldi! Stadia’nın gün sonunda artık resmen kapanacağı ve tarihin tozlu rafları arasında yer alacağı aktarıldı.

Google Stadia için yolun sonu geldi

Bugün kullanıcılarıyla yollarını ayıracak olan Stadia’da, oyuncuların elde ettikleri ilerlemeleri ve başarıları ne yazık ki başka platformlara otomatik bir şekilde aktaramayacakları ya da bunları kaydedemeyecekleri açıklandı. Fakat Red Dead Redemption 2, Destiny 2 ya da The Elder Scrolls Online gibi bazı yapımların kayıt edilen verilerinin, kolayca başka bir platforma aktarılabileceği paylaşıldı. PC ya da diğer konsollarda kullanıcıların kaldıkları yerden devam edebilecekleri duyuruldu. Google’ın konuya ilişkin kısa bir süre önce yapmış olduğu açıklama şu şekilde oldu:

“Stadia’nın tüketicilere oyun akışı sağlama yaklaşımı güçlü bir teknolojik temel üzerine inşa edilmiş olsa da, kullanıcılar arasında beklediğimiz ilgiyi görmedi. Bu nedenle Stadia akış hizmetimizi kapatmaya başlamak gibi zor bir karar verdik. Başından beri bizimle birlikte olan özverili Stadia oyuncularına minnettarız. Google Mağazası aracılığıyla yapılan tüm Stadia donanımı satın alımları ile Stadia Mağazası aracılığıyla yapılan tüm oyun ve eklenti içeriği satın alımları için geri ödeme yapacağız. Oyuncular, oyun kitaplıklarına erişmeye ve son oyun oturumlarını tamamlayabilmeleri için 18 Ocak 2023’e kadar oynamaya devam edecek. Geri ödemelerin çoğunun 2023 Ocak ayının ortasına kadar tamamlanmasını bekliyoruz.”

Piyasaya çıktığı ilk günden bu yana oldukça kısıtlı bir oyun kütüphanesi sunan Google Stadia, aynı zamanda pek fazla büyük yapıma yer vermemesi sebebiyle kullanıcılardan tepki toplamıştı. Yeterince kullanıcıya ulaşamayan ve doğal olarak kapanmaya mahkum olan platform saatler sonra kapanmış olacak. Kullanıcılar ay boyunca uygulamadaki mevcut ödemelerini geri iade alma hakkından yararlanabilecek. Öte taraftan Google Store’dan satın alınan Stadia’nın tüm donanımlarının da bu iade şartlarına tabi tutulacağı belirtildi.

Google Stadia bugün resmen kapanıyor. Platforma abone olan kullanıcılar, artık başka servisler üzerinden bulut oyun deneyimini sürdürmeye devam edebilir. Bu seçenekler arasında PlayStation Now, Xbox Project xCloud ve GeForce Now gibi popüler platformlar bulunuyor.