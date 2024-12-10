Google Türkiye’de bu yıl en çok arananlar belli oldu

Google Türkiye, 2024'te en çok aranan konuları paylaştı.

Yılın en çok merak edilen konusu Euro 2024 oldu.

Aramaların büyük bir kısmının futbol odaklı konulardan çıktığı dikkatlerden kaçmadı.

Google Türkiye’de 2024 yılında en çok arananlar belli oldu. Teknoloji devi Google her yıl olduğu gibi bu sene de kullanıcıların yıllık arama karnesini yayınladı.

2024 yılının sonuna artık sayılı bir süre kala Google tarafından açıklanan rapor 7 ana başlıktan oluşuyor. Bu başlıklar Aramalar, İsimler, Kaybettiklerimiz, Diziler, Tarifler, Şarkı Sözleri ve Oyuncular olarak karşımıza çıkıyor.

Google Türkiye’de 2024’te en çok arananlar

Türkiye’deki Google kullanıcıları tarafından bu sene en çok arama yapılan konu Euro 2024 oldu. Avrupa çapındaki büyük futbol müsabakasında ülkemizin çeyrek finale kadar yükselmesi, turnuvayı Türkiye’deki kullanıcılar için daha ilgi çekici bir hale getirmiş gibi görünüyor.

Yılın en çok aranan isimleri arasında Victor Osimhen, Merih Demiral ve Ferdi Kadıoğlu gibi futbolcular yer alıyor. Kaybettiklerimiz kategorisinin zirvesinde ise yılın en üzücü olaylarından biri, Narin yer alıyor.

Gaddar dizisi bu sene Google Türkiye’de en çok arananlar arasında öne çıkarken, Tarifler kategorisinin zirvesinde ise Dubai çikolatası bulunuyor. Son olarak Hazar Ergüçlü’nün de bu yıl en çok merak edilen oyuncu olduğunu ekleyelim. Listenin tamamına aşağıdan göz atabilirsiniz:

Aramalar

Euro 2024

Narin Son Dakika

Türkiye Maçı

Osimhen

Olimpiyatlar

Maymun Çiçeği

Seçim Sonuçları

İstanbul İftar Saati

Merih Demiral

Tusaş

İsimler

Osimhen

Merih Demiral

Ferdi Kadıoğlu

Mustafa Sarıgül

Rafa Silva

Kenan Yıldız

Eylem Tok

Murat Kurum

Sacha Boey

Cenk Tosun

Kaybettiklerimiz

Narin

Metin Arolat

Efe Deprem

Aydemir Akbaş

Tolga Savacı

Ahu Tuğba

Yusuf Kavaklı

İkbal Uzuner

Gülşah Çomoğlu

Kenan Işık

Diziler

Gaddar

Kızıl Goncalar

İnci Taneleri

Hudutsuz Sevda

Şahane Hayatım

Deha

Mahsun J

Bahar

Prens

Bir Gece Masalı

Tarifler

Dubai Çikolatası Tarifi

Palamut Tarifi

Soğuk Kahve Tarifi

Laz Böreği Tarifi

Jalapeno Turşusu Tarifi

Elbasan Tava Tarifi

Altın Bilezik Tatlısı Tarifi

Churros Tarifi

Biryani Tarifi

Grip Düşmanı Tatlı Tarifi

Şarkı Sözleri

Lan Şarkı Sözleri

Sana El Pençe Durmam Şarkı Sözleri

Gemileri Yakarım Şarkı Sözleri

Dilber Şarkı Sözleri

Kömür Şarkı Sözleri

Sen Nasıl Bir İnsansın Şarkı Sözleri

lvbel c5 Sezen Aksu Şarkı Sözleri

Naçar Şarkı Sözleri

Kufi Şarkı Sözleri

İsyankar Şarkı Sözleri

Oyuncular