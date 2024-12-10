Google Türkiye’de bu yıl en çok arananlar belli oldu

- Google Türkiye, 2024'te en çok aranan konuları paylaştı.
- Yılın en çok merak edilen konusu Euro 2024 oldu.
- Aramaların büyük bir kısmının futbol odaklı konulardan çıktığı dikkatlerden kaçmadı.
Google Türkiye’de 2024 yılında en çok arananlar belli oldu. Teknoloji devi Google her yıl olduğu gibi bu sene de kullanıcıların yıllık arama karnesini yayınladı.
2024 yılının sonuna artık sayılı bir süre kala Google tarafından açıklanan rapor 7 ana başlıktan oluşuyor. Bu başlıklar Aramalar, İsimler, Kaybettiklerimiz, Diziler, Tarifler, Şarkı Sözleri ve Oyuncular olarak karşımıza çıkıyor.
Google Türkiye’de 2024’te en çok arananlar
Türkiye’deki Google kullanıcıları tarafından bu sene en çok arama yapılan konu Euro 2024 oldu. Avrupa çapındaki büyük futbol müsabakasında ülkemizin çeyrek finale kadar yükselmesi, turnuvayı Türkiye’deki kullanıcılar için daha ilgi çekici bir hale getirmiş gibi görünüyor.
Yılın en çok aranan isimleri arasında Victor Osimhen, Merih Demiral ve Ferdi Kadıoğlu gibi futbolcular yer alıyor. Kaybettiklerimiz kategorisinin zirvesinde ise yılın en üzücü olaylarından biri, Narin yer alıyor.
Gaddar dizisi bu sene Google Türkiye’de en çok arananlar arasında öne çıkarken, Tarifler kategorisinin zirvesinde ise Dubai çikolatası bulunuyor. Son olarak Hazar Ergüçlü’nün de bu yıl en çok merak edilen oyuncu olduğunu ekleyelim. Listenin tamamına aşağıdan göz atabilirsiniz:
Aramalar
- Euro 2024
- Narin Son Dakika
- Türkiye Maçı
- Osimhen
- Olimpiyatlar
- Maymun Çiçeği
- Seçim Sonuçları
- İstanbul İftar Saati
- Merih Demiral
- Tusaş
İsimler
- Osimhen
- Merih Demiral
- Ferdi Kadıoğlu
- Mustafa Sarıgül
- Rafa Silva
- Kenan Yıldız
- Eylem Tok
- Murat Kurum
- Sacha Boey
- Cenk Tosun
Kaybettiklerimiz
- Narin
- Metin Arolat
- Efe Deprem
- Aydemir Akbaş
- Tolga Savacı
- Ahu Tuğba
- Yusuf Kavaklı
- İkbal Uzuner
- Gülşah Çomoğlu
- Kenan Işık
Diziler
- Gaddar
- Kızıl Goncalar
- İnci Taneleri
- Hudutsuz Sevda
- Şahane Hayatım
- Deha
- Mahsun J
- Bahar
- Prens
- Bir Gece Masalı
Tarifler
- Dubai Çikolatası Tarifi
- Palamut Tarifi
- Soğuk Kahve Tarifi
- Laz Böreği Tarifi
- Jalapeno Turşusu Tarifi
- Elbasan Tava Tarifi
- Altın Bilezik Tatlısı Tarifi
- Churros Tarifi
- Biryani Tarifi
- Grip Düşmanı Tatlı Tarifi
Şarkı Sözleri
- Lan Şarkı Sözleri
- Sana El Pençe Durmam Şarkı Sözleri
- Gemileri Yakarım Şarkı Sözleri
- Dilber Şarkı Sözleri
- Kömür Şarkı Sözleri
- Sen Nasıl Bir İnsansın Şarkı Sözleri
- lvbel c5 Sezen Aksu Şarkı Sözleri
- Naçar Şarkı Sözleri
- Kufi Şarkı Sözleri
- İsyankar Şarkı Sözleri
Oyuncular
- Hazar Ergüçlü
- Gamze Özçelik
- Kadir İnanır
- Erdal Beşikçioğlu
- Demet Evgar
- Yılmaz Erdoğan
- Uraz Kaygılaroğlu
- Settar Tanrıöğen
- Ali Burak Ceylan
- Serkan Keskin