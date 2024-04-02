Teknoloji devi Google’ın ilk kez 2018 yılında kullanıcıların erişimine sunduğu Google Podcasts uygulaması bugün resmen kapandı. Şirketin ilk olarak Android işletim sistemine sahip olan modeller için duyurduğu, daha sonrasında ise iOS, macOS, Windows, BlackBerry, Chrome OS ve Web üzerinden de desteklenen uygulama, bugün itibariyle internet tarihinin tozlu rafları arasında yerini almaya başladı.

Bilindiği üzere şirket, geçtiğimiz aylarda zaten Google Podcasts’in 2 Nisan 2024 tarihinde kapatılacağını açıklamıştı. Bugünden itibaren kullanıcılarına artık resmen veda eden servis, tüm platformlarda desteğini sonlandırdı. Google bunun için kullanıcılardan aboneliklerini YouTube Music’e taşımalarını talep etmişti. Podcasts’te kalan diğer tüm verilerin temizleneceği açıklanmıştı.

Google Podcasts verilerinizi YouTube Music’e aktarabilirsiniz

Yaklaşık 6 yıldır hayatımızda olan Google’ın podcast dinleme uygulaması, yalnızca Android cihazlarda küresel çapta 500 milyondan fazla indirme sayısı elde etti. Diğer platformlarda da oldukça büyük bir popülerlik sağlayan bu hizmetin artık fişi çekildi.

Google’ın bu hamlesi, şirket içi ses programlarına yönelik üçüncü kapatma kararı olarak dikkat topladı. 2012’de Google Listen hizmetini sonlandıran şirket, 2020’de de Google Play Music uygulamasını kapatmıştı. Bu radikal dönüşümün ardından şirketin elinde yalnızca 2015 yılından bu yana var olan YouTube Music servisi kaldı.

Google’ın yaptığı açıklamaya göre bugünden itibaren artık kullanıcılar Google Podcasts uygulamasını indiremeyecek. Uygulamada yer alan verilerini ise Haziran ayına kadar YouTube Music platformuna aktarma şansı elde edecek. Yalnızca birkaç dakikada tüm yayın ve abonelik listelerinizi taşımanıza imkan tanınacak. Haziran’dan sonra ise Podcasts’i muhtemelen bir daha duymayacağız.

Google Podcasts alternatifi podcast dinleme uygulamaları

Google’ın podcast dinleme uygulamasını sonlandırma kararıyla birlikte birçok kullanıcı, başta YouTube Music olmak üzere alternatif hizmetlere yönelmeye başladı. Peki ya Android ve iOS’ta en iyi podcast uygulamaları hangileri? Sizler için öne çıkan bazı hizmetleri ve dikkat çeken özelliklerini bir araya getirdik.

Spotify: Podcast dinlemek isteyenler için pratik bir hizmet sağlayan Spotify, tamamen ücretsiz bir şekilde kullanıcıların bu deneyimden yararlanabilmesine olanak tanıyor. Bu sayede favori podcast yayınlarınızı Spotify’dan takip etmeniz mümkün kılınıyor. Apple Podcasts: Apple’ın resmi podcast dinleme uygulaması, bilindiği üzere iPhone cihazlarında yerleşik olarak bulunuyor. Kolaylıkla sevdiğiniz yayın ve içerikleri takip edip yönetmenize kapı aralanıyor. YouTube Music: Google Podcasts’in yerini alan YouTube Music, podcast desteği ile birlikte kullanıcılara daha rahat bir erişim imkanı sağlıyor. Dilediğiniz platformdan müzik ve podcast deneyiminin tadını çıkarmanıza izin veriliyor.

Peki ya sizin favori podcast dinleme uygulamanız hangisi? Google Podcasts’in piyasadan çekilmesini nasıl karşılıyorsunuz? Fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz!