Google Play Store uygulama açıklamaları için yapay zekadan yararlanıyor

Teknoloji devi Google, yapay zeka teknolojilerinden daha fazla yararlanmayı hedefliyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre şirket, Google Play Store platformunda yer alan uygulamalar için yapay zeka tarafından oluşturulan açıklama ve özet bilgileri üzerinde çalışıyor. Kullanıcılara pratik ve doğru bilgiler sağlamak üzere AI teknolojilerinden faydalanmaya başlayacak olan uygulama mağazası, şu anda bu özelliğini test ediyor.

Google Play Store yapay zeka tarafından oluşturulan özet bilgileri ile birlikte kullanıcıların indirmek istediği uygulamalar hakkında genel bir bakış elde etmelerine olanak sağlıyor. Burada yer alan AI tarafından oluşturulan içerikler, kullanıcıların uzun açıklamalarla uğraşmadan söz konusu uygulamayı daha iyi tanımalarına imkan sağlıyor.

Google Play Store yapay zeka kullanımını genişletiyor

AssembleDebug adlı X (eski adıyla Twitter) kullanıcısının aktardığı bilgilere göre Google şu anda bu yeniliğini sınırlı sayıda kullanıcı üzerinde test etmeye başladı. Çok yakında herkese açık kararlı sürümde karşımıza çıkması muhtemel görünen yenilik için geri sayım başladı.

Fakat yine de şimdilik bu özelliğin ne zaman geleceği kesin olarak açıklanmadı. Aynı zamanda bunun sadece belirli cihazlar için mi sunulacağı, yoksa tüm Android telefonlara mı geleceği henüz maalesef belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Google’ın bu hamlesi elbette ki Play Store platformuyla yapay zeka kullanımını ilk kez bir araya getirmiyor. Daha önce de şirket platformda yer alan uygulamalarla alakalı SSS (Sıkça Sorulan Sorular) bilgileri için yapay zekadan yararlanmıştı. Play Store’u AI desteğiyle zenginleştirme konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seren şirket, şimdi bir adım daha ileri gidiyor.

Google’ın yeni özelliği, başta uygulama geliştiricileri olmak üzere Play Store’dan faydalanan tüm kullanıcılar için büyük bir pratiklik sağlayacak. Şirketin yapay zeka tabanlı özelliğinin kullanımı muhtemelen zorunlu olmayacak. Fakat yine de şirketin ürün ve hizmetleri için her geçen gün artmaya devam eden entegrasyon çalışmaları düşünüldüğünde, bundan kaçmak biraz zor görünüyor.

Devlet uygulamalarına doğrulama rozeti geliyor

Google Play Store’un üzerinde çalıştığı bir diğer yenilik ise devlet kaynaklı uygulamalar için doğrulama rozetleri oldu. Şu anda 12 ülkede kullanıma sunulduğu ifade edilen yenilik, Play Store’un 39.7.34 sürümünde karşımıza çıktı.

Yukarıda yer alan ekran görüntüsünden de anlaşılabileceği üzere Google Play Store, kullanıcı arayüzünde devlet tabanlı uygulamalar için yeni bir rozet sistemine geçiyor. İlk bakışta fark edilebilecek bir görünüm sunan bu rozetler, platformun güvenliğini artırmaya yardımcı olacak. İlerleyen günlerde tüm kullanıcılara sunulması tahmin edilen yenilik, aynı zamanda platformda yer alan dolandırıcılık ve manipülasyon gibi eylemlerin de önüne geçecek.