Qualcomm’un yeni Snapdragon 8s Gen 3 çipi Geekbench’te görüldü

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 çipi geçen yılın son çeyreğinde piyasaya duyurulmuştu. İlk olarak Xiaomi 14 serisi akıllı telefon ailesinde boy göstermeye başlayan mobil işlemci, kısa sürede piyasadaki birçok amiral gemisi telefonda kendine yer buldu. Samsung Galaxy S24 serisinde de yer alan yonga seti, yüksek performans garantisiyle adından sıkça söz ettirmeyi başararak üst düzey telefonlar için ideal bir seçenek haline geldi.

Şimdi ise Qualcomm yeni bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor. Şirket, söz konusu işlemcisinin etkileyici performansını daha fazla insana ulaştırmak adına yeni bir versiyon için kolları sıvadı. Snapdragon 8s Gen 3 adı altında karşımıza çıkması beklenen çip, Realme tarafından geliştirilen bir akıllı telefonla birlikte Geekbench platformunda görüldü.

Snapdragon 8s Gen 3 ilk olarak bir Realme telefonda karşımıza çıkacak

Daha uygun fiyatlar altında yüksek performanslı cihazlar için kapı aralayacak olan yeni Snapdragon çipi, özellikle de fiyat-performans odaklı telefonlarda boy gösterecek. İlk olarak Realme tarafından kullanılacağı tahmin edilen işlemci, uygun fiyata yüksek performanslı bir telefon satın almayı düşünen tüketiciler için ideal bir opsiyon olarak raflarda karşımıza çıkacak.

Realme’nin piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni akıllı telefonunun kalbinde yer alan Snapdragon işlemcisinin detayları Geekbench’te ortaya çıktı. Geekbench platformunda yer alan bilgilere göre yonga seti, Snapdragon 8 Gen 3’ün hafifletilmiş bir versiyonu olacak.

Performansı nasıl olacak?

Gerçekleştirilen testlerde cihaz verimlilik konusunda elbette ki Snapdragon 8 Gen 3’ün altında kalıyor. Fakat yine de yeni yonga setinin fiyat-performans telefonlarına odaklandığı düşünülürse, yine de ortaya dikkat çekici sonuçlar çıktığını belirtmekte yarar var.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Snapdragon 8 Gen 3 tek çekirdekte 2.329, çok çekirdekte ise 7.501 puan elde etmişti. Snapdragon 8s Gen 3 çipiyse tek çekirdekte 1.512 ve çok çekirdekte 3.799 puan topladı.

Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi Adreno 735 GPU ile karşımıza çıkacak. Geçen yılki Snapdragon 8 Gen 3’ün Adreno 750 GPU’ya sahip olduğunu belirtelim. Öte yandan yeni yonga seti 3.01 GHz saat hızı ve 1+3+4 çekirdek konfigürasyonuna ev sahipliğinde bulunuyor.

Qualcomm’un yeni mobil çipi için geri sayım başlamış görünüyor. İlk olarak Realme imzalı bir akıllı telefonda karşımıza çıkacak işlemci, bu yılki fiyat-performans telefonları için can simidi olacak. Ancak yine de çipin pratikte nasıl bir performans ortaya koyacağını görmek için biraz daha beklememiz gerekecek.