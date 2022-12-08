2022’de Google’da en çok arananlar (Türkiye ve Dünya)

Arama devi Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok arananları açıkladı. Türkiye ve dünya genelinde yıl boyunca en çok arananların yer aldığı 2022 listesinde, olaylardan kişilere kadar birçok konu altında en çok aranan kelimeler paylaşıldı.

2022’de Google’de en çok arananlar listesine bakıldığında, yıl boyunca dünya genelinde en çok aranan kelimenin popüler kelime oyunu “Wordle”, Türkiye’de ise “Dolar/TL” olduğu görülüyor.

2022’de dünyada en çok aranan kelimeler

2022’de dünya genelinde yapılan aramalara bakıldığında en çok arananlar listesinin en başında, New York’ta yaşayan Josh Wardle tarafından kız arkadaşının oynaması için geliştirilen, 2022’de New York Times gazetesinin satın almasının ardından kısa sürede tüm dünyada popüler hale gelen “Wordle” oyunu yer alıyor.

Listenin devamında ise Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sebebiyle “Ukrayna”, Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth’in 8 Eylül 2022 tarihinde vefat etmesi sebebiyle “Kraliçe Elizabeth” ve Kasım ayında oynanan T20 Kriket Dünya Kupası maçları sebebiyle “İngiltere-Hindistan” ve “Hindistan-Güney Afrika” aramaları bulunuyor.

Dünyada en çok arananlar listesinin tamamı ise şöyle:

Wordle Hindistan vs İngiltere Ukrayna Kraliçe Elizabeth Hindistan vs Güney Afrika Dünya Kupası Hindistan vs West Indies iPhone 14 Jeffrey Dahmer Hindistan Premier Ligi

2022’de Türkiye’de en çok aranan kelimeler

2022’de Türkiye’de yapılan aramalara bakıldığında ise en çok arananlar listesinin başında, yaşanan ekonomik krizin bir ispatı olarak dolar fiyatının sorgulandığı “Dolar/TL” araması yer alıyor.

Türkiye’de en çok arananlar listesinin devamında ise “Bayram tatili kaç gün?”, “ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı)”, “Bergen” ve “Kedi” aramaları yer alıyor.

Bu yıl Türkiye’de en çok arananlar listesinin sıralaması ise şöyle:

Dolar/TL Bayram tatili kaç gün? ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı) Bergen Kedi Ukrayna Toki başvuru Galatasaray Barcelona Asgari ücret Ahmet Çalık

İsimler, hayatını kaybedenler, diziler, nasıl olunur, nerede gibi kategoriler halinde de verilen 2022’nin en popüler aramaları (Türkiye) ise şöyle:

İsimler

Icardi Ece Erken Şinasi Yüzbaşıoğlu Mertens Joao Pedro Gülşen Dele Alli Halis Serbest Ümit Özdağ Maxi Gomez

Hayatını Kaybedenler

Ahmet Çalık Cüneyt Arkın Fatma Girik Billur Kalkavan İlhan İrem Enes Kara Civan Canova Kraliçe Elizabeth Ayberk Pekcan Onur Şener

Diziler

Yalı Çapkını Duy Beni Gelsin Hayat Bildiği Gibi Tozlu Yaka Ersan Kuneri Pera Palas’ta Gece Yarısı Mahkum Senden Daha Güzel Yargı Üç Kuruş

Rüyada…

Rüyada deprem olması Rüyada erkek bebek doğurmak Rüyada yazın kar yağdığını görmek Rüyada teyze kızı görmek Rüyada mezarlık görmek ne anlama gelir Rüyada görücü gelmesi Rüyada şu içtiğini görmek Rüyada hamile olduğunu görmek ne anlama gelir Rüyada altın toplamak Rüyada konsere gitmek

Ben Neden…?

Ben neden sevilmiyorum Ben neden bu kadar çirkinim Ben neden doğdum Ben neden dışlanıyorum Ben neden eziğim Ben neden ağlıyorum Ben neden böyleyim Ben neden yalnızım Ben neden yaşıyorum Ben neden evde kaldım

Kim?

Elenen isim Survivor kim elendi Masterchef kim elendi Masterchef Türkiye Maske Kimsin Sen Aslan kim İlk küfürü kim buldu Doya Doya Moda kim elendi Sürgün Adasına kim gitti Darülaceze kim kurdu Mehmet Dinçerler kim Nida Büyükbayraktar kim Telefonu kim icat etmiştir

Kombin

Kar kombini Bayram kombini Sek erkek kombini Piknik kombini İlk buluşma kombini Konser kombini Aile kombini pijama takımı Kardeş kombini Diana kombini At binme kombini

Nasıl Olunur?

Özel Güvenlik nasıl olunur Gassal nasıl olunur Ruzgar Türbini Servis Teknisyeni nasıl olunur Büyükelçi nasıl olunur Vatman nasıl olunur Kadın asker nasıl olunur Bilim insanı nasıl olunur Fizyoterapist nasıl olunur Beden Eğitimi Öğretmeni nasıl olunur Oyuncu nasıl olunur

Nasıl?

İncir nasıl oluşur Yarın hava nasıl olacak Bergen nasıl oldu Enes Kara nasıl oldu Onur Belgesi nasıl alınır TOKİ başvurusu nasıl yapılır Güneş tutulması nasıl olur NFT nasıl yapılır Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır Metaverse arsa nasıl alınır

Nerede?

Faroe Adaları nerede Andropoz nerede çekildi Çernobil nerede Sakarya Meydan Muharebesi nerede oldu Elhamra Sarayı nerede Çanakkale Köprüsü nerede Ukrayna nerede Duden Şelalesi nerede Semerkand nerede Pera Palas nerede

Yakınımda…

Yakınımda nöbetçi eczane Yakınımda elektrikçi Yakınımda otel Yakınımda yemek Yakınımda taksi durağı Yakınımda kuaför Yakınımda noter Yakınımda kargo Yakınımda market Yakınımda atm

Google’ın 2022’nin en çok arananları için hazırladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Google’ın yayınladığı 2022’nin en çok aranan kelimeleri listesinin tamamına Google Trends üzerinden ulaşabilirsiniz.