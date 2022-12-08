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    2022’de Google’da en çok arananlar (Türkiye ve Dünya)

    Listenin ilk sırasında dünyada "Wordle", Türkiye'de ise "Dolar/TL" aramaları yer alıyor.
    Google

    Arama devi Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok arananları açıkladı. Türkiye ve dünya genelinde yıl boyunca en çok arananların yer aldığı 2022 listesinde, olaylardan kişilere kadar birçok konu altında en çok aranan kelimeler paylaşıldı.

    2022’de Google’de en çok arananlar listesine bakıldığında, yıl boyunca dünya genelinde en çok aranan kelimenin popüler kelime oyunu “Wordle”, Türkiye’de ise “Dolar/TL” olduğu görülüyor.

    2022’de dünyada en çok aranan kelimeler

    2022’de dünya genelinde yapılan aramalara bakıldığında en çok arananlar listesinin en başında, New York’ta yaşayan Josh Wardle tarafından kız arkadaşının oynaması için geliştirilen, 2022’de New York Times gazetesinin satın almasının ardından kısa sürede tüm dünyada popüler hale gelen “Wordle” oyunu yer alıyor.

    Listenin devamında ise Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sebebiyle “Ukrayna”, Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth’in 8 Eylül 2022 tarihinde vefat etmesi sebebiyle “Kraliçe Elizabeth” ve Kasım ayında oynanan T20 Kriket Dünya Kupası maçları sebebiyle “İngiltere-Hindistan” ve “Hindistan-Güney Afrika” aramaları bulunuyor.

    Wordle Kelime Oyunu

    Dünyada en çok arananlar listesinin tamamı ise şöyle:

    1. Wordle
    2. Hindistan vs İngiltere
    3. Ukrayna
    4. Kraliçe Elizabeth
    5. Hindistan vs Güney Afrika
    6. Dünya Kupası
    7. Hindistan vs West Indies
    8. iPhone 14
    9. Jeffrey Dahmer
    10. Hindistan Premier Ligi

    2022’de Türkiye’de en çok aranan kelimeler

    2022’de Türkiye’de yapılan aramalara bakıldığında ise en çok arananlar listesinin başında, yaşanan ekonomik krizin bir ispatı olarak dolar fiyatının sorgulandığı “Dolar/TL” araması yer alıyor.

    Türkiye’de en çok arananlar listesinin devamında ise “Bayram tatili kaç gün?”, “ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı)”, “Bergen” ve “Kedi” aramaları yer alıyor.

    Dolar

    Bu yıl Türkiye’de en çok arananlar listesinin sıralaması ise şöyle:

    1. Dolar/TL
    2. Bayram tatili kaç gün?
    3. ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı)
    4. Bergen
    5. Kedi
    6. Ukrayna
    7. Toki başvuru
    8. Galatasaray Barcelona
    9. Asgari ücret
    10. Ahmet Çalık

    İsimler, hayatını kaybedenler, diziler, nasıl olunur, nerede gibi kategoriler halinde de verilen 2022’nin en popüler aramaları (Türkiye) ise şöyle:

    İsimler

    1. Icardi
    2. Ece Erken
    3. Şinasi Yüzbaşıoğlu
    4. Mertens
    5. Joao Pedro
    6. Gülşen
    7. Dele Alli
    8. Halis Serbest
    9. Ümit Özdağ
    10. Maxi Gomez

    Hayatını Kaybedenler

    1. Ahmet Çalık
    2. Cüneyt Arkın
    3. Fatma Girik
    4. Billur Kalkavan
    5. İlhan İrem
    6. Enes Kara
    7. Civan Canova
    8. Kraliçe Elizabeth
    9. Ayberk Pekcan
    10. Onur Şener

    Diziler

    1. Yalı Çapkını
    2. Duy Beni
    3. Gelsin Hayat Bildiği Gibi
    4. Tozlu Yaka
    5. Ersan Kuneri
    6. Pera Palas’ta Gece Yarısı
    7. Mahkum
    8. Senden Daha Güzel
    9. Yargı
    10. Üç Kuruş

    Rüyada…

    1. Rüyada deprem olması
    2. Rüyada erkek bebek doğurmak
    3. Rüyada yazın kar yağdığını görmek
    4. Rüyada teyze kızı görmek
    5. Rüyada mezarlık görmek ne anlama gelir
    6. Rüyada görücü gelmesi
    7. Rüyada şu içtiğini görmek
    8. Rüyada hamile olduğunu görmek ne anlama gelir
    9. Rüyada altın toplamak
    10. Rüyada konsere gitmek

    Ben Neden…?

    1. Ben neden sevilmiyorum
    2. Ben neden bu kadar çirkinim
    3. Ben neden doğdum
    4. Ben neden dışlanıyorum
    5. Ben neden eziğim
    6. Ben neden ağlıyorum
    7. Ben neden böyleyim
    8. Ben neden yalnızım
    9. Ben neden yaşıyorum
    10. Ben neden evde kaldım

    Kim?

    1. Elenen isim Survivor kim elendi
    2. Masterchef kim elendi Masterchef Türkiye
    3. Maske Kimsin Sen Aslan kim
    4. İlk küfürü kim buldu
    5. Doya Doya Moda kim elendi
    6. Sürgün Adasına kim gitti
    7. Darülaceze kim kurdu
    8. Mehmet Dinçerler kim
    9. Nida Büyükbayraktar kim
    10. Telefonu kim icat etmiştir

    Kombin

    1. Kar kombini
    2. Bayram kombini
    3. Sek erkek kombini
    4. Piknik kombini
    5. İlk buluşma kombini
    6. Konser kombini
    7. Aile kombini pijama takımı
    8. Kardeş kombini
    9. Diana kombini
    10. At binme kombini

    Nasıl Olunur?

    1. Özel Güvenlik nasıl olunur
    2. Gassal nasıl olunur
    3. Ruzgar Türbini Servis Teknisyeni nasıl olunur
    4. Büyükelçi nasıl olunur
    5. Vatman nasıl olunur
    6. Kadın asker nasıl olunur
    7. Bilim insanı nasıl olunur
    8. Fizyoterapist nasıl olunur
    9. Beden Eğitimi Öğretmeni nasıl olunur
    10. Oyuncu nasıl olunur

    Nasıl?

    1. İncir nasıl oluşur
    2. Yarın hava nasıl olacak
    3. Bergen nasıl oldu
    4. Enes Kara nasıl oldu
    5. Onur Belgesi nasıl alınır
    6. TOKİ başvurusu nasıl yapılır
    7. Güneş tutulması nasıl olur
    8. NFT nasıl yapılır
    9. Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır
    10. Metaverse arsa nasıl alınır

    Nerede?

    1. Faroe Adaları nerede
    2. Andropoz nerede çekildi
    3. Çernobil nerede
    4. Sakarya Meydan Muharebesi nerede oldu
    5. Elhamra Sarayı nerede
    6. Çanakkale Köprüsü nerede
    7. Ukrayna nerede
    8. Duden Şelalesi nerede
    9. Semerkand nerede
    10. Pera Palas nerede

    Yakınımda…

    1. Yakınımda nöbetçi eczane
    2. Yakınımda elektrikçi
    3. Yakınımda otel
    4. Yakınımda yemek
    5. Yakınımda taksi durağı
    6. Yakınımda kuaför
    7. Yakınımda noter
    8. Yakınımda kargo
    9. Yakınımda market
    10. Yakınımda atm

    Google’ın 2022’nin en çok arananları için hazırladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Google’ın yayınladığı 2022’nin en çok aranan kelimeleri listesinin tamamına Google Trends üzerinden ulaşabilirsiniz.

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