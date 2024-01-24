Google Chrome yeni yapay zeka yetenekleriyle güçlendirildi

Google, popüler internet tarayıcısı Chrome için yeni yapay zeka özellikleri sunmaya başladı. Kullanıcı deneyimini daha da iyi bir hale getirmeye odaklanan bu yenilikler, birbirinden ilgi çekici AI yeteneklerini ön planda tutarak internette gezinmeyi çok daha eğlenceli ve pratik bir hale getirmeye katkıda bulunuyor.

Chrome’un yapay zeka dönüşümünün yalnızca küçük bir başlangıcı olarak nitelendirilen bu yenilikler şimdilik maalesef sadece deneysel mod için yayınlandı. Google’ın henüz resmi olarak kullanıma sunmadığı deneysel yapay zeka özelliklerini barındıran AI Experimental bünyesinde sınırlı tutulan yeni özellikler, muhtemelen yapılan geri bildirimlerden ve küçük bazı değişikliklerden sonra herkese açık kararlı sürümde karşımıza çıkmaya başlayacak.

Google Chrome’a gelen yeni yapay zeka özellikleri

Bir dizi yeni yeni yapay zeka özelliğiyle karşımıza çıkan Google Chrome, yenilenen sekme düzenleme fonksiyonuyla dikkatleri üzerine çekti. Bu yenilik sayesinde kullanıcılar artık sekmelerini optimize etmek ve daha derli toplu görünmesini sağlamak amacıyla “Benzer sekmeleri düzenle” düğmesinden yararlanabilecek.

Bu sayede uygulama, içerik bakımından benzerlik gösteren sekmelerini bir grupta toplayacak. Örneğin güncel teknoloji haberleri aynı grup içerisinde, alışverişle ilgili sekmeler ise bir başka grupta toplu halde sıralanacak. Böylelikle dakikalar boyunca sekmelerinizi düzenlemekle uğraşmak zorunda kalmayıp, otomatik bir şekilde bu görev için topu Chrome’a atabileceksiniz.

Google Chrome kullanıcılarına sunulan yeni yapay zeka özellikleri arasında bir diğer öne çıkan araç ise AI tabanlı yeni özel temalar oldu. Chrome’un tema mağazası yapay zekayla güncellenirken; bu sayede kullanıcıların bir resim, renk ya da öğe seçerek AI yardımıyla kişiselleştirilmiş temalar yaratabileceksiniz.

Görsel açıdan tarayıcılarına renk katmak isteyen kullanıcılar için gelen bu yenilik, tahminlere göre Google’ın Android işletim sistemi için geliştirdiği üretken yapay zekadan güç alan duvar kağıdı oluşturma aracında kullandığı modelden faydalanıyor.

Tüm bunların yanı sıra Google, önümüzdeki ay Chrome için olağanüstü bir yapay zeka özelliğini hayata geçirecek. Tarayıcıda herhangi bir internet sitesinde yazı yazarken AI yardımıyla metninizi tamamlamanıza imkan sağlanacak. “Yazmama yardım et” adı verilen araç, size ne yazmak istediğinizi soracak ve verdiğiniz cevaba göre bir taslak oluşturacak.

Şirket çok yakında daha fazla yapay zeka özelliğiyle Chrome’u güçlendirecek. Özellikle de internette dolaşırken daha kolay ve hızlı işlem yapmanıza odaklanacak bu araçlar muhtemelen ilerleyen haftalarda duyurulacak. Şirket, yeni Gemini modelini entegre etmek de dahil olacak şekilde bir dizi ilgi çekici özelliği kullanıcılarıyla buluşturacak.