Google, aramalardaki dil bilgisini hatalarını düzeltecek

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Google, OpenAI’nin sohbet robotu olan ChatGPT’nin popülerleşmesinden sonra, yapay zeka çalışmalarına hız kazandırdı. Teknoloji devi firma, kendi geliştirdiği sohbet botu Google Bard’ı 40’tan fazla ülkede kullanıma sunarken, bir yandan da yeni teknolojilere imza atmaya devam ediyor.

Son olarak Google Arama motoruna ‘dil bilgisi denetimi’ işlevi geleceği duyuruldu. İsminden de tahmin edilebileceği üzere kullanıcıların arattığı metinlerde dil bilgisi (grammer) hatası olup olmadığını denetleyecek olan bu özellik, tamamen yapay zeka tarafından desteklenmiş durumda.

Google Arama için yapay zeka destekli dil bilgisi denetimi geldi

Kullanıcılar Google’da bir arama yaparken cümlenin sonuna “grammer check” veya “dil bilgisi denetimi” ifadesini ekleyerek bu özellikten faydalanabilecekler. Ancak sistem şu anda yalnızca İngilizce aramaları destekliyor. Diğer dilleri destekleyip desteklemeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.

Google internet sitesinden yaptığı açıklamada, dil bilgisi denetimi özelliğine ilişkin şöyle konuştu:

Bir ifadenin veya cümlenin dil bilgisi bakımından doğru bir şekilde yazılıp yazılmadığını, doğru yazılmamışsa da nasıl düzeltileceğini kontrol etmek için Google’ın dil bilgisi denetimi özelliğini kullanabilirsiniz. Aramanıza “dil bilgisi denetimi” eklediğinizde veya Arama, dil bilgisi denetimi yapmak istediğinizi anladığında muhtemelen dil bilgisi denetimi yapılmış sonuçlar görürsünüz. Dil bilgisi denetiminin döndürdüğü sonuç, dil bilgisinin doğru olup olmadığını doğrular. Doğru değilse ifadenin veya cümlenin nasıl düzeltileceğini gösterir. Dil bilgisi denetimi, yazım hatalarını da düzeltebilir.

Google, dil bilgisi denetiminde dili analiz etmek için yapay zeka (AI) sistemlerini kullandığını belirtti. Buna ek olarak, eksik veya hatalı yazılmış cümlelerdeki sonuçların yüzde 100 doğru olmayabileceği konusunda da kullanıcılarına uyarıda bulundu.

Kelimenin doğru yazılışını da gösterecek

Dil bilgisi denetimi özelliğini çalıştırdığınızda, yazmış olduğunuz cümlede bir hata varsa Google bunu size belirtecek ve cümlenin doğrusunu açıklayacak. Fakat cümlenizde herhangi bir hata yoksa bu bölümde yeşil tik işareti bulunacak.

Bununla birlikte de dil bilgisi denetimi sonucunda bir hata olduğunu düşünen kullanıcılar Google’a geri bildirimde bulunabilecekler. Sonuç kutusunun sağ alt kısmındaki Geri bildirim‘i tıklayarak; faydalı, alakalı değil, öneri hatalı, öneri rahatsız edici olmak üzere dört ayrı seçenekten birini seçebiliyor olacaksınız. Aynı zamanda, bu dört seçeneğin yanı sıra eklemek istediğiniz diğer uyarıları da Google’a bildirebileceksiniz.

Her aramada çalışmayacak

Google, dil bilgisi denetimini daha güvenli ve faydalı hale getirmek amacıyla, arama politikalarını ihlal eden şu sorguları desteklemeyeceğini açıkladı: