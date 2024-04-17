Çok yakında PC platformunda yayınlanacak Ghost of Tsushima için sistem gereksinimleri açıklandı. PlayStation’ın popüler oyununu PC’de oynamak isteyen oyuncular için beklenen haber geldi. 16 Mayıs tarihinde piyasaya çıkacak oyun için talep edilen donanım ayrıntıları belli oldu.

Oyunu PlayStation’dan PC’ye uyarlayan Nixxes stüdyosunun bu noktada ana odağı, mümkün olduğunca fazla insan için üst düzey bir deneyim yaratmak olarak biliniyor. Oyunu en yüksek kalitede oynamak için hayli güçlü bir donanıma sahip olmanız gerekirken; yine de eski donanımların da oyun ulaşabilmelerine yardımcı olunuyor.

Ghost of Tsushima çapraz platform desteğine sahip olacak

Sony imzalı popüler video oyunu, PC ile PlayStation platformları arasında gelişmiş bir entegrasyon sağlayacak. Yenilenen arayüzde kullanıcıların konsoldaki arkadaş listelerini, kupalarını ve profil detaylarını kontrol etmelerine izin verilecek.

Ghost of Tsushima, Legends adlı online modunda çapraz platform desteğine sahip olacak. Bu sayede PC üzerinden oyuna erişim sağlayan oyuncular, PS4 ve PS5 platformlarındaki arkadaşlarıyla oyun oynayabilecek.

Ghost of Tsushima sistem gereksinimleri

Düşük sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i3-7100 veya AMD Ryzen 3 1200

GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB veya AMD Radeon RX 5500 XT

Bellek: 8GB

Depolama: 75 GB HDD (SSD Önerilir)

Ortalama performans: 30 FPS’de 720, çok düşük ayrıntılarla

Orta sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i5-8600 veya AMD Ryzen 5 3600

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5600 XT

Bellek: 16GB

Depolama: 75GB SSD

Ortalama performans: 60 FPS’de 1080p, orta ayrıntılarla

Yüksek sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i5-11400 veya AMD Ryzen 5 5600

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070 veya AMD Radeon RX 6800

Bellek: 16GB

Depolama: 75GB SSD

Ortalama performans: 60 FPS’de 1440p/30 FPS’de 4K, yüksek ayrıntılarla

Çok yüksek sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i5-11400 veya AMD Ryzen 5 5600

GPU: NVIDIA GeForce RTX 4080 veya AMD Radeon RX 7900 XT

Bellek: 16GB

Depolama: 75GB SSD

Ortalama performans: Çok yüksek ayrıntılarla 4K @ 60 FPS

PlayStation’dan PC’ye uyarlanan Ghost of Tsushima, 16 Mayıs tarihinde Steam ve Epic Games Store platformlarında satışa çıkacak.