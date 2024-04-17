Bütçe dostu Vivo T3x etkileyici tasarımıyla çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

Vivo’nun yeni bütçe dostu telefonu piyasaya sunuldu. İlk olarak Hindistan pazarında satışa sunulan Vivo T3x tüm teknik özellikleri ile resmen karşımıza çıktı. Uygun fiyatlı telefon seçeneğinin yakında diğer ülkelerde de raflara geleceği tahmin ediliyor.

Etkileyici bir tasarıma sahip olan cihaz, bütçe dostu fiyat etiketine rağmen “premium” bir görünüm içeriyor. Son derece ince bir yapıya sahip olan model, 6.000 mAh’lık geniş pile sahip piyasadaki en ince telefonlardan biri olduğu ifade ediliyor.

Vivo T3x özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,72 inç LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,72 inç LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 RAM kapasitesi: 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM

4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama

128 GB dahili depolama Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Bağlantı: 5G bağlantısı, Çift SIM, Wi-Fi, Bluetooth, GPS ve USB-C bağlantı noktası

5G bağlantısı, Çift SIM, Wi-Fi, Bluetooth, GPS ve USB-C bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 44 watt hızlı şarjlı 6.000 mAh pil

44 watt hızlı şarjlı 6.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 kullanıcı arayüzü

Vivo’nun yeni fiyat-performans odaklı telefonu 2408 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlük kalitesiyle karşımıza çıkıyor. 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir performansa ulaşan modelde 1.000 nit tepe parlaklık bulunuyor. 6,72 inç LCD ekranda ideal bir görüntüleme deneyimine kapı aralanıyor.

Qualcomm tarafından 4 nm litografiyle üretilen Snapdragon 6 Gen 1 çipini kalbinde taşıyan cihaz, kullanıcı dostu bir performans vaat ediyor. Performansa dayalı karşılaştırmada bulunmak isteyenler için bu çip daha önce Realme 12 Pro, Honor Magic 6 Lite ve Vivo Y78t gibi modellerde de yer almıştı. 8 GB’a kadar RAM kapasitesine yer veren modelde 128 GB dahili depolama alanı taşınıyor. Öte yandan şirket, 8 GB sanal RAM ve microSD kart ile 1 TB’a kadar genişletilebilir hafıza destekleri sağlıyor.

50 MP ana kamerayla gelen Vivo T3x modeli, çift kamera setinde ayrıca 2 MP’lik bir derinlik sensörüne ev sahipliği yapıyor. Cihazın ön tarafında ise 8 MP selfie kamerası bulunuyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 arayüzüyle hizmet vermeye başlayan modelde 44 watt hızlı şarj desteğine sahip 6.000 mAh’lik geniş bir batarya bulunuyor.

Vivo T3x fiyatı

Celestial Green ve Crimson Bliss olmak üzere çift renk seçeneğiyle gelen Vivo T3x’in fiyatı belli oldu. Cihaz 13 bin 999 Hindistan Rupisi fiyat etiketiyle satılıyor. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 5 bin 500 TL’ye tekabül ediyor.