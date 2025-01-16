Getir kurucusu Nazım Salur’dan flaş açıklama: “BAE haklarımıza çökmek istiyor”

Getir kurucusu Nazım Salur, BAE devlet fonu Mubadala ile yapılan anlaşmalarının hukuksuzca yok sayıldığını öne sürdü.

Salur sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "haklarına çökülmeye çalışıldığını" ifade etti.

Konuya ilişkin Mubadala'dan gelen yanıtta, anlaşmanın sorunsuz şekilde ilerleyeceğine ilişkin mesaj verildi.

Türkiye’e hızlı teslimat sektörünün öncü isimlerinen bir tanesi olarak tanınan Getir büyük bir krizin eşiğinde. Getir kurucu ortaklarından biri olan Nazım Salur sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son açıklamada, şirketin çoğunluk hissesine sahip olan en büyük yatırımcısı Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dabi devlet fonu Mubadala’ya karşı hukuki sürece yöneliklerini bildirdi.

Nazım Salur’un iddialarına göre Mubadala, daha önce yapılan anlaşmalara sadık kalmadı. Bununla birlikte Salur, haklarına el koymaya çalışıldığını öne sürüyor. Kısa sürede büyük bir tartışma başlatan bu olay, hem şirket içi dinamikleri hem de yatırımcı ilişkilerini derinden etkileyecek gibi görünüyor.

“Mubadala anlaşmayı hukuksuzca yok sayıyor”

Getir kurucuları arasında yer alan Nazım Salur sosyal medya platformu X’ten (eski adıyla Twitter) yaptığı açıklamada, Mubadala’nın geçen yıl yaptıkları anlaşmayı yok saymaya çalıştıklarını ve ortakların haklarına çömeye yöneldiklerini iddia ederek sürecin hukuki yollarla ilerleyeceğini ifade etti.

Salur yapmış olduğu açıklamada şu dikkat çekici ifadelere yer vererek tartışmayı alevlendirdi:

“BAE devlet fonu Mubadala, Getir’i ikiye bölmek için yaptığımız anlaşmayı hukuksuzca yok sayıyor ve bizim haklarımıza çökmek istiyor. Aniden yönetimi bizde kalması gereken şirketler kıymete bindi. Hukuki süreçleri başlattık. İleride daha detaylı açıklamaları da yapacağız.”

Getir-BAE krizi neden doğdu?

Koronavirüs döneminde değerlemesi 10 milyar doları aşarak Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa pazarlarına yayılmayı başaran Getir, son dönemlerde ise tüketici talebindeki düşüş ile birlikte bazı ekonomik zorluklarla karşılaştı. Bu nedenle şirket geçen sene küresel çaptaki faaliyetlerini durdurma yoluna gitti.

ABD ve Avrupa operasyonlarının fişini çeken Getir, şirketin ikiye bölünmesine karşı Abu Dabi devlet fonu olan Mubadala’dan 250 milyon dolarlık yatırım aldı. Anlaşma karşılığında Mubadala, Getir’in çoğunluk hissesini eline alarak yönetimde söz sahibi oldu. Anlaşmaya bağlı olarak şirketin kurucuları ise e-ticaret, finans ve mobilite gibi diğer iştiraklerin kontrolüyle görevlendirildi.

Fakat Nazım Salur’un iddialarına göre BAE devlet fonu Mubadala, ikinci aşamaya geçiş sürecini kasıtlı bir şekilde geciktirdi. Yalnızca iki şirketin devrini tamamladı. Bununla beraber Getir Finans da dahil olmak üzere beş şirketin devredilmesini reddetti. Son olarak Getir Türkiye operasyonlarının kontrolünü eline almak adına olağanüstü genel kurul çağrısında bulundu.

Mubadala iddialara yanıt verdi

CNBC-e’nin haberine göre Getir kurucusu Nazım Salur tarafından ortaya atılan iddialara ilişkin Mubadala cevap verdi. BAE devlet fonu, Getir yönetim kurulunda yer alan bağımsız üyelerin alternatif işlem planına destek verdiğini ifade etti. Şirketin ikiye bölünme anlaşmasını ise onay için önümüzdeki hafta toplanacak genel kurula sunulacağını dile getirdi.

Anlaşmanın sorunsuz bir şekilde ilerleyeceğini vurgulayan Mubadala, yeni planlarla birlikte Getir’in mali istikrar yakalayacağını ve uzun vadeli bir faaliyet planına geçileceğini bildirdi. Son olarak 18 bin Türk çalışanın istihdamının sürdürülmesinin sağlanacağını da ekledi.