En çok satan tablet markaları sıralandı! Zirvedeki isim şaşırtmadı

En çok satan tablet markaları belli oldu. IDC tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre listenin zirvesinde teknoloji devi Apple yer aldı. iPad cihazlarıyla dünya çapında büyük satış rakamlarına ulaşan şirket, rakiplerinin önüne geçti. İkinci sırayı ise Güney Koreli teknoloji devi Samsung tarafından üretilen Galaxy Tab serisi modelleri üstlendi.

Apple’ın iPad serisi tablet modelleri ile liderliğini sürdürdüğü pazarda üçüncü sırayı ise Çinli teknoloji firması Huawei üstlendi. Her ne kadar Apple ile Huawei arasında az bir basamak farkı bulunsa da ABD’li şirket, rakibinden neredeyse iki kat daha fazla cihaz satmayı başardı.

Apple satışlardaki düşüşe rağmen pazar liderliğini koruyor

IDC verilerine göre Apple, 2024 yılının ilk çeyreğinde toplamda 9,9 milyon iPad satışı gerçekleştirdi. Bu sayede şirket, birinci çeyrekte dünyanın en çok satan tablet markası unvanına sahip oldu. Her ne kadar geçen yılın aynı dönemine kıyasla Apple’ın yüzde 8,5 oranında bir düşüş yaşadığı görülse de pazar liderliği, şirketin bu alandaki motivasyonunu yükseltmeye yardımcı oldu.

İkinci sırada yer alan Samsung ilk çeyrekte toplam 6,7 milyon tablet satışı gerçekleştirdi. Galaxy Tab serisi modelleriyle piyasadaki en gelişmiş Android tablet üreticileri arasında değerlendirilen marka, tıpkı Apple gibi geçen yılın aynı dönemine kıyasla bir düşüş yaşadı. 2023’ün ilk çeyreğinde ulaşılan sonuçlara göre yüzde 5,8 oranında bir küçülme yaşandı.

Apple ve Samsung gibi geçen yıla kıyasla pazar payında düşüş yaşayan markaların aksine Huawei, 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 43.6 oranında büyüyerek 2024’ün ilk çeyreğinde yüzde 9.4 pazar payına ulaşıldı. Huawei’nin tablet modelleri ilk üç ayda 2.9 milyon sattı.

Dördüncü sırada yüzde 7 pazar payıyla toplam 2.1 milyon tablet satışı gerçekleştiren Lenovo yer aldı. Beşinciliği ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92.6 oranında devasa bir büyüme kaydeden, bu çeyrekteyse yüzde 5.9 pazar payıyla toplam 1.8 milyon satışa ulaşan Xiaomi karşımıza çıktı.

IDC’nin kıdemli araştırma analisti Anuroopa Nataraj konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada şu değerlendirmede bulundu:

“Tablet pazarı ilk çeyrekte toparlanma işaretleri göstermeye başladı. Gerçek kazançlar bir sonraki yenileme döngüsünden gelecektir. Bunu eğitim sektöründe ve esnek ekonomide daha fazla tablet kullanıldıkça ticari segmentlerdeki büyüme izleyecektir. Ancak PC’ler ve akıllı telefonlardan kaynaklanan rekabetin neden olduğu yıpranma, tablet pazarının cansız görünümüne katkıda bulunacağı için bu faktörler yeterli olmayacak. Bununla birlikte, diğer cihaz türlerinde beklenene benzer şekilde yapay zeka yeteneklerinin tetiklediği potansiyel bir yükseliş var. “

Yeni iPad modelleri için geri sayım başladı

Geçen yıla kıyasla satışlarda düşüş yaşamasına rağmen pazar liderliğini devam ettiren Apple, bu yıl tüm iPad serisini baştan aşağı değiştirmeyi hedefliyor. 7 Mayıs tarihinde, yani yarın gerçekleştirilecek Let Loose etkinliğinde şirketin yeni tablet modelleri piyasaya tanıtılacak.

OLED ekranlı yeni iPad Pro yarınki etkinlikte resmi olarak tanıtılacak. Heyecanla beklenen tablet modeli, güçlü ekran deneyiminin yanı sıra başka ilgi çekici özellikleriyle de adından söz ettirmek istiyor. Bu yenilikler arasında en önemli unsurlardan bir tanesi yapay zeka destekli yeni M4 yonga seti olacak.