Düşük fiyatlı Realme C63 5G resmen tanıtıldı

Realme C63 5G özellikleri ve fiyatı bugün resmi olarak duyuruldu. Hindistan pazarında resmen satışları başlayan akıllı telefon modeli düşük fiyatlı yapısıyla dikkatleri üzerine çekti. Cihazın şık ve modern görünümü de tüketiciler tarafından ilgiyle karşılandı.

Uygun fiyatlı 5G telefonlar arasında yerini alan yeni Realme cihazı arka tarafta merkezi olarak konumlandırılmış büyük bir kamera modülü taşıyor. Ön tarafta ise delik çentik tasarımına yer veriliyor. Düz kenarlara sahip olan model yan tarafta güç düğmesine entegre bir parmak izi okuyucusu sunuyor.

Realme C63 5G özellikleri

Boyutlar: 165,6 x 76,1 x 7,94 mm

165,6 x 76,1 x 7,94 mm Ağırlık: 192g

192g Ekran: HD+ çözünürlüklü 6,67 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı

HD+ çözünürlüklü 6,67 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM kapasitesi: 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM

4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği

128 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 32 MP ana kamera ve 2 MP yardımcı lens

32 MP ana kamera ve 2 MP yardımcı lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi, GPS ve IP54

5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi, GPS ve IP54 Batarya kapasitesi: 10 watt şarjlı 5.000 mAh pil

10 watt şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI kullanıcı arayüzü

Realme’nin bütçe dostu yeni telefon modeli şık tasarımının yanı sıra fiyatına göre iddialı özellikleri ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 6,67 inç IPS LCD ekranla ideal bir görüntüleme deneyimine kapı aralanıyor. Bu ekranda 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir performans destekleniyor. Ayrıca HD+ çözünürlük kalitesi ve 625 nit tepe parlaklık imkanı yer alıyor.

Realme C63 5G cihazı 8 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 128 GB dahili depolama alanı ile çalışıyor. Daha fazla depolamaya ihtiyaç duyanlar için microSD kart ile 2 TB’a kadar hafıza genişletme desteği sağlanıyor. MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6300 işlemcisi ile çalışan model kullanıcı dostu bir deneyime ev sahipliği yapıyor.

Arka tarafta çift kamera seti sunan uygun fiyatlı telefon modeli 32 MP ana kamera ve 2 MP’lik bir yardımcı lens taşıyor. Cihazın ön kısmında ise 8 MP selfie kamerası bulunuyor. 10 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil ile çalışan model Android 14 işletim sistemini temel alan Realme UI 5.0 arayüzüyle hizmet veriyor. Cihazda ayrıca 5G bağlantısı, Bluetooth 5.3 ve çift bantlı Wi-Fi destekleri de karşımıza çıkıyor.

Realme C63 5G fiyatı

Realme’nin uygun fiyatlı yeni telefonu yeşil ve altın olmak üzere iki renk seçeneğiyle satışa sunuluyor. Cihaz 10.999 rupi karşılığında raflarda yer alacak. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 4 bin 500 TL’ye tekabül ediyor.

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