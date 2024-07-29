Dayanıklılığıyla öne çıkan Realme Narzo N61 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Realme Narzo N61 bugün resmen piyasaya sunuldu. Etkileyici bir tasarımla karşımıza çıkan cihaz, giriş seviyesi akıllı telefon modeli olarak raflarda boy göstermeye hazırlanıyor. Uygun fiyatlı telefon ilk olarak Hindistan pazarında satışa çıkacak. Sonraki aşamada ise cihaz Türkiye de dahil olmak üzere global pazarda tüketicilerle buluşacak.

Zarif tasarımıyla dikkat uyandıran yeni Realme telefonu aynı zamanda güçlendirilmiş gövdesiyle de farkını ortaya koyuyor. Haziran ayında piyasaya çıkan Realme C61 ile birçok ortak nokta içeren model, alüminyum yapısıyla dayanıklılık konusunda asla taviz vermiyor. Cihaz çizilme, bükülme ve hatta düşme gibi olası tehlikelere karşı büyük bir direnç sağlıyor. IP54 ve TUV Rheinland yüksek güvenlik sertifikasıyla geliyor.

Realme Narzo N61 özellikleri

Ekran: HD+ çözünürlüklü 6,78 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı

HD+ çözünürlüklü 6,78 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı İşlemci: Unisoc T612

Unisoc T612 RAM kapasitesi: 4 GB ve 6 GB RAM

4 GB ve 6 GB RAM Dahili depolama alanı: 64 GB ve 128 GB dahili depolama / mikroSD kart desteği ile genişletilebilir hafıza

64 GB ve 128 GB dahili depolama / mikroSD kart desteği ile genişletilebilir hafıza Selfie kamerası: 5 MP ön kamera

5 MP ön kamera Arka kamera: 32 MP ana kamera ve derinlik sensörü

32 MP ana kamera ve derinlik sensörü Bağlantı: 4G bağlantısı, Bluetooth 5.0, çift bantlı Wi-Fi, kablolu kulaklıklar için P2 bağlantı noktası, parmak izi okuyucu

4G bağlantısı, Bluetooth 5.0, çift bantlı Wi-Fi, kablolu kulaklıklar için P2 bağlantı noktası, parmak izi okuyucu Boyutlar: 167,3 x 76,7 x 7,8 mm

167,3 x 76,7 x 7,8 mm Ağırlık: 187 gram

187 gram Batarya kapasitesi: 10 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

10 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI kullanıcı arayüzü

Realme’nin yeni telefonu HD+ (720×1600 piksel) çözünürlük kalitesine sahip 6,74 inç IPS LCD ekranla geliyor. Bu ekranda 560 nit tepe parlaklık ve 90 Hz yenileme hızı destekleniyor. Aynı zamanda ekran ıslak bir durumdayken bile dokunma tepkisini algılama yeteneğine sahip özel bir teknoloji cihazda kullanılıyor. Bu sayede yağmurlu havalarda bile telefonunuzu konforlu bir şekilde kullanmaya devam etmeniz mümkün hale geliyor.

Realme Narzo N61 modeli Unisoc T612 yonga setinden güç alıyor. 4 GB ve 6 GB RAM kapasitesi seçenekleriyle gelen model aynı zamanda 6 GB’a kadar sanal RAM desteği sağlıyor. 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı dahili depolama alanı konfigürasyonu sunan ürün, bununla yetinmek istemeyen tüketiciler için ayrıca microSD kart girişi desteğine de yer veriyor.

Yeni Realme modeli 32 MP ana kamera ve bir yardımcı lensle karşımıza çıkıyor. Telefonun ön tarafında ise 5 MP selfie kamerası yer alıyor. Bu kameranın iPhone 15 serisinde bulunan Dinamik Ada (Dynamic Island) benzeri bir tasarıma sahip Mini Capsule 2.0 özelliğiyle kullanıcıların karşısına çıktığı ifade ediliyor.

10 watt hızlı şarj desteğiyle sunulan Realme Narzo N61 modeli 5.000 mAh kullanıcı dostu pil ömrü taşıyor. Android 14 işletim sistemini temel alan Realme UI 5.0 arayüzüyle hizmet veren model 4G bağlantı desteğiyle kullanılabiliyor. Cihazda ayrıca Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Çift Bant, Bluetooth 5.0 ve kulaklıklar için 3,5 mm P2 bağlantı noktası bulunduğunu da belirtmekte yarar var.

Realme Narzo N61 fiyatı

GSMArena’nın haberine göre Hindistan’da satışa çıkan yeni Realme modeli 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip temel sürümü ile 7.500 rupi fiyat etiketi ile listeleniyor. Bu rakamlar vergiler hariç yaklaşık 3 bin TL’ye tekabül ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: