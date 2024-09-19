Can sıkıcı iOS 18 hatası Mesajlar uygulamasının çökmesine yol açıyor

Apple bu hafta merakla beklenen iOS 18 işletim sistemi güncellemesi ile kullanıcılarının karşısına çıktı. iPhone kullanıcılarının aylardır beklediği bu heyecan veren güncelleme, yaklaşık üç aylık Beta testlerinin ardından nihayet kullanıcılarla buluştu. Çok sayıda özelleştirme seçeneğine ev sahipliği yapan yazılım kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılandı. Ancak güncellemede yer alan can sıkıcı bir hata, kullanıcıların tepkisini üzerinde topladı.

9to5Mac’in aktardığı bilgilere göre iOS 18 güncellemesini yükleyen kullanıcılar, iPhone cihazının Mesajlar uygulaması üzerinden bir Apple Watch kadranı paylaşması ve gönderenin bu mesaja yanıt vermesi halinde çökme problemi gösteriyor. Ayrıca bu can sıkan problemin tek taraflı olmadığı, her iki tarafın da uygulamasının çökmesine yol açtığı vurgulanıyor. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

iOS 18 hatası yüzünden Mesajlar uygulaması çift taraflı olarak çöküyor

Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre Mesajlar uygulamasında Apple Watch saat kadranı paylaşılması uygulamanın çift taraflı çökmesine sebep oluyor. Üstelik bu problem uygulamayı kapatıp yeniden açtığınızda bile devam ediyor. iOS 18’de görülen çökme sorunu, mesajı alan kullanıcının yanıt vermesi durumunda ortaya çıkıyor. Kullanıcı mesaja herhangi bir cevap vermediği takdirde ise herhangi bir sorun yaşanmıyor.

Peki ya bu hatanın önüne nasıl geçilir? Bunun için Apple’dan şimdilik herhangi bir cevap gelmedi. Kesin bir çözüm ortaya koyulana kadar iOS 18 işletim sistemine sahip kullanıcıların Mesajlar uygulaması aracılığıyla bir Apple Watch saat kadranı göndermemesi tavsiye ediliyor. Kullanıcıların geçici olarak böyle bir önlem alarak söz konusu hatayla karşılaşmamaları öneriliyor. Bu hatanın muhtemelen bir sonraki iOS güncellemesi ile birlikte çözüme kavuşturulacağı tahmin ediliyor.

Güncellemeyle uyumlu tüm iPhone ve iPad’ler hatadan etkileniyor

Mesajlar uygulamasında gördüğümüz bu hata şu anda iOS 18 ya da iPadOS 18 işletim sistemine sahip tüm iPhone ve iPad kullanıcılarını etkiliyor. iPhone 11 serisinden iPhone 16 serisine kadar tüm cihazların aynı hatayla karşılaştığı ve hepsinin bu soruna karşı şu anda savunmasız olduğu belirtiliyor. Daha önce bu hatadan etkilenen kullanıcıların ise sorunu geçici olarak çözmek adına tüm mesaj geçmişini temizlemeleri tavsiye ediliyor.

Mesajlarınızın tamamını sildiğinizde Mesajlar uygulaması tekrar normal şekilde çalışmaya devam edecek. Ancak resim, video ve hatta gönderilen belgeler gibi tüm konuşmalarınızı ve medya içeriklerinizi ne yazık ki kaybedeceksiniz. Öte yandan tüm mesaj geçmişinizi silip içeriği iCloud’dan geri yüklemeniz halinde bu hatanın yeniden ortaya çıkacağını da belirtmekte yarar var.

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