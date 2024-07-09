Bütçe dostu Vivo Y28s ve Y28e piyasaya çıktı! İşte özellikleri ve fiyatları

Vivo giriş seviye akıllı telefon portföyüne iki yeni üye daha ekledi. Şirketin yeni başlangıç segment pazarına hitap eden bütçe dostu telefonları Vivo Y28s ve Y28e 5G modelleri resmen piyasaya duyuruldu. Hindistan pazarında raflarda boy göstermeye başlayan modeller uygun fiyatlı yapılarıyla şimdiden ilgi uyandırdı.

Vivo’nun yeni telefonları genel anlamda birbirlerine benzer özelliklere ev sahipliği yapıyor. Fakat cihazlar küçük bazı noktalarda birbirlerinden ayrılıyor. Bu farklılıklar RAM kapasitesi, selfie kamerası ve arka kameralarda kendini gösteriyor. İşte yeni Vivo telefonları ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

Vivo Y28s ve Y28e özellikleri

Ekran: HD+ çözünürlüklü (1612 x 720) 6,56 inç LCD ekran, 90Hz yenileme hızı ve 840 nit parlaklık

HD+ çözünürlüklü (1612 x 720) 6,56 inç LCD ekran, 90Hz yenileme hızı ve 840 nit parlaklık İşlemci: MediaTek Dimensity 6100+

MediaTek Dimensity 6100+ GPU: Mali-G57 MC2

Mali-G57 MC2 RAM kapasitesi: 4, 6 veya 8 GB (Y28s) / 4 GB (Y28e)

4, 6 veya 8 GB (Y28s) / 4 GB (Y28e) Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama

128 GB dahili depolama Ön kamera: 8 MP (Y28s) / 5 MP (Y28e)

8 MP (Y28s) / 5 MP (Y28e) Ana kamera: 50 MP ana kamera ve yardımcı lens (Y28s) / 13 MP ana kamera ve yardımcı lens (Y28e)

50 MP ana kamera ve yardımcı lens (Y28s) / 13 MP ana kamera ve yardımcı lens (Y28e) Batarya kapasitesi: 15 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

15 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil Bağlantı: USB-C, 5G, Bluetooth 5.3, 4G, Wi-Fi 802.11 ac, GPS +GLONASS

USB-C, 5G, Bluetooth 5.3, 4G, Wi-Fi 802.11 ac, GPS +GLONASS İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Funtouch OS kullanıcı arayüzü

91Mobiles’ın haberine göre yeni Vivo telefonları 1612×720 piksel çözünürlük kalitesine sahip 6,56 inç LCD ekranla karşımıza çıkıyor. 90 Hz yenileme hızına sahip olan cihazlarda 840 nit tepe parlaklık desteği bulunuyor. Ekran konusunda tamamen aynı özellikleri taşıyan modeller, işlemci konusunda da bir farklılık göstermiyor. Her iki cihazın da kalbinde MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6100+ yonga seti bulunuyor.

Vivo Y28s modeli 4, 6 ve 8 GB RAM kapasitesi ile geliyor. Vivo Y28e’de ise yalnızca 4 GB RAM kapasitesine yer veriliyor. Her iki cihaz da microSD kart desteğiyle 1 TB’a kadar genişletilebilen 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Vivo Y28s’de 8 MP selfie kamerası bulunurken, arkada ise 50 MP ana kamera ve bir adet yardımcı lens yer alıyor. Vivo Y28e modeli ise önde 5 MP selfie kamerası taşırken, arkada 13 MP ana kamera ve bir yardımcı lense ev sahipliği yapıyor.

Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan Funtouch OS kullanıcı arayüzüyle hizmet vermeye başlayan modeller 15 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil kapasitesi taşınıyor. Cihazlarda ayrıca USB-C, 5G, Bluetooth 5.3, 4G, Wi-Fi 802.11 ac, GPS +GLONASS bağlantı destekleri sunuluyor.

Vivo Y28s ve Y28e fiyatları

Hindistan’da satışa çıkan yeni Vivo telefonlarının fiyatları açıklandı. Vivo Y28s’in fiyatı 13.999 Hindistan Rupisi (yaklaşık 5 bin 500 TL) başlangıç fiyatıyla satılıyor. Vivo Y28e’nin fiyatıysa 10.999 Hindistan Rupisi (yaklaşık 4 bin 3 00 TL) fiyat etiketiyle listeleniyor.

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