Bütçe dostu kulaklık arayanlara: CMF Buds 2 piyasaya çıktı

Nothing yeni bütçe dostu kulaklığını piyasaya duyurdu.

CMF Buds 2 resmi olarak tanıtıldı.

Uygun fiyatıyla öne çıkan ürün, 55 saate kadar pil ömrünü destekliyor.

Nothing yeni kablosuz kulaklık modelini piyasaya sürdü. CMF Buds 2 resmen duyuruldu. Dikkat çeken ürün, 28 Nisan’da piyasaya sürülmesi planlanan CMF Phone 2 Pro’nun piyasaya sürülmesine kadar süren kampanyanın bir parçası olarak karşımıza çıktı.

Markanın yeni kablosuz kulaklığı, görsel olarak önceki nesille oldukça benzer bir görünüm sunuyor. Cihaz ses, bağlantı ve pil ömrü konusunda önemli iyileştirmelerle geliyor. Aynı zamanda ürünün geliştirilmiş gürültü engelleme ve su/toza dayanıklılık gibi güncellenmiş özellikleriyle uygun fiyatlı bir seçenek olarak raflarda boy göstereceği söyleniyor.

CMF Buds 2 özellikleri

CMF’nin uygun fiyatlı yeni kablosuz kulaklığı, bas güçlendirmeye odaklanan Dirac Opteo ayarı ve Nothing Ultra Bass 2.0 teknolojisine sahip özel 11 mm sürücülerle geliyor.

GSMArena’nın haberine göre Bluetooth 5.4 bağlantı destekli ürün, iki cihazla eş zamanlı eşleştirme desteğine ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda Google Fast Pair ve Microsoft Swift Pair ile uyumluluk sağlanıyor.

Hibrit aktif gürültü engelleme sistemi artık 48 dB’ye kadar ulaşıyor. 5.200 Hz frekans aralığında çalışarak ortama gerçek zamanlı olarak uyum sağlıyor. CMF Buds 2 her tarafta Clear Voice 3.0 teknolojisine sahip üç mikrofon ve mekansal ses desteği sunuyor. Böylelikle aramalar ve ses yoğunluğu optimize ediliyor.

Cihaz toza ve su sıçramalarına karşı IP55 sertifikasına sahip. Şarj kutusu ise IPX2 korumasıyla geliyor. Markanın 13,5 saate kadar kesintisiz oynatma vadetmesiyle birlikte, kutuyla beraber 55 saate ulaşan pil ömrü karşımıza çıkıyor.

CMF Buds 2 fiyatı

CMF’nin yeni kulaklığı açık yeşil, koyu gri ve turuncu renk seçenekleriyle duyuruldu. CMF Buds 2’nin fiyatı 59 dolar (yaklaşık 2 bin 250 TL) olarak açıklandı. Cihazın çok yakında Türkiye pazarında da satışa sunulması bekleniyor.