CMF Buds 2 tasarımı, özellikleri ve fiyatı belli oldu

Nothing'in alt markası CMF, 28 Nisan'da lansman etkinliği düzenleyecek.

Şirket bu etkinlikte CMF Phone 2 Pro'nun yanı sıra ayrıca yeni kablosuz kulaklıklarını da tanıtacak.

CMF Buds 2 cihazının tasarımı, teknik özellikleri ve satış fiyatı lansmandan önce sızdırıldı.

Nothing’in alt markası olarak bilinen CMF, 28 Nisan tarihinde çeşitli yeni ürünlerini piyasaya sürüleceğini doğruladı. Etkinliğin ana kahramanı, markanın yeni akıllı telefonu CMF Phone 2 Pro olacak. Öte yandan CMF Buds 2, CMF Buds 2a ve CMF Buds 2 Plus kablosuz kulaklıklar da tanıtılacak.

91mobiles’ın haberine göre resmi lansmandan haftalar önce CMF Buds 2’nin görselleri, teknik özellikleri ve fiyatı internete sızdırıldı. Gelen son raporlar, üründen neler bekleyebileceğimize dair akıllardaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldırdı.

CMF Buds 2 nasıl görünecek?

Ortaya çıkan render görüntüleri, CMF Buds 2’nin tasarımının selefi CMF Buds’a benzeyeceğini ortaya koyuyor. Kasa aynı şekle sahip olacak. Üzerinde “CMF by Nothing” yazısı yer alacak. Ayrıca ikonik tekerlek ve muhtemelen cihazı eşleştirmek için bir düğme bulunacak.

CMF Buds 2, kulak içi gövdeye sahip açılı bir tasarıma sahip olacak. Dikkatli baktığınızda gürültü önleyici bir mikrofonun yanı sıra şarj için manyetik pinler de yer alacak. Renk seçenekleri ise turuncu, siyah ve yeşil opsiyonları mevcut olacak.

CMF Buds 2 teknik özellikleri

Çok yakında resmi olarak piyasaya sunulacak CMF Buds 2’nin PMI diyaframlı 11mm dinamik sürücü ve Dirac Opteo tarafından ayarlanmış sesle geleceği söyleniyor.

Kulaklıklarda Dirac Opteo teknolojisi yer alacak. Aynı zamanda mekansal ses, adaptif ANC, Clear Voice Technology 3.0 ve Wind Noise Reduction 3.0 gibi özelliklerin de sunulması bekleniyor.

Ortaya çıkan ayrıntılara göre yeni kablosuz kulaklıklar uygulama üzerinden ChatGPT sesli asistanı, suya dayanıklılık için IP55 sertifikası, Bluetooth 5.4 ve Android ve iOS cihazlarla uyumluluk, ayrıca Google Fast Pair ve Microsoft Swift Pair desteği ile gelecek.

Merakla beklenen CMF Buds 2’nin kılıfla 55 saate kadar, kılıfsız 13.5 saate kadar pil ömrü sunması bekleniyor. USB-C portu üzerinden şarj desteği sunacak model 0’dan yüzde 100’e ulaşması için 93 dakika boyunca prize takılı kalacak.

Her bir kulaklığın ağırlığı 4.5 gram olacak. Cihaz aynı zamanda Nothing uygulaması aracılığıyla ekolayzır ve ANC seçenekleri sunacak.

CMF Buds 2 fiyatı

28 Nisan’da piyasaya çıkacak CMF Buds 2’nin Avrupa pazarında 59 Euro (yaklaşık 2 bin 500 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia ediliyor.