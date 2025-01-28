Bütçe dostu Infinix Smart 9 HD çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

Infinix Smart 9 HD'nin tüm merak edilen detayları resmi olarak açıklandı.

Giriş seviyesi akıllı telefon modeli Hindistan pazarında satışa sunuldu.

Uygun fiyatlı cihazın yakında diğer ülkelerde de raflara gelmesi bekleniyor.

Infinix Smart 9 HD teknik özellikleri ve fiyatı resmen duyuruldu. Bütçe dostu rakamlardan alıcılara hitap eden yeni giriş seviyesi akıllı telefon modeli hakkında merak edilen tüm ayrıntılar açıklandı. İlk olarak Hindistan pazarında raflara gelen model, kısa sürede ilgi odağı haline gelmeyi başardı.

Infinix’in yeni uygun fiyatlı telefonu şık bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Cihaz giriş seviyesi bir model olmasına rağmen görünümüyle adeta “premium” cihazları akıllara getiriyor. Smart 9 HD’nin öne çıkan özellikleri arasında 90 Hz yenileme hızına sahip ekranı ve Helio G50 yonga seti karşımıza çıkıyor.

Infinix Smart 9 HD özellikleri

Boyutlar: 165,7 x 77,1 x 8,35 mm

165,7 x 77,1 x 8,35 mm Ağırlık: 188 gram

188 gram Ekran: HD+ çözünürlüklü 6,7 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı

HD+ çözünürlüklü 6,7 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Helio G50

MediaTek Helio G50 RAM kapasitesi: 3 GB RAM

3 GB RAM Dahili depolama alanı: 64 GB dahili depolama / MicroSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği

64 GB dahili depolama / MicroSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 13 MP sensörlü ana lens

13 MP sensörlü ana lens Bağlantı: 4G LTE bağlantısı, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2,4 GHz + 5 GHz, USB-C bağlantı noktası ve GPS

4G LTE bağlantısı, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2,4 GHz + 5 GHz, USB-C bağlantı noktası ve GPS Batarya kapasitesi: 10W şarjlı 5.000 mAh pil

10W şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 Go tabanlı XOS 14 kullanıcı arayüzü

Infinix’e göre yeni akıllı telefon modeli, amiral gemisi standartlarına göre sıkı dayanıklılık testlerinden geçti. Bunların arasında sağlam ve güvenilir yapıyı garanti altına almak için 250 binden fazla düşme testi yer alıyor. Ayrıca 200’den fazla kalite ve dayanıklılık değerlendirmesi yapıldığı vurgulanıyor.

Infinix Smart 9 HD modeli HD+ çözünürlüğe, 90 Hz yenileme hızına ve 500 nit maksimum parlaklığa sahip 6,7 inç IPS LCD ekranla geliyor. Cihazın kalbinde MediaTek’in geliştirdiği Helio G50 yonga seti bulunuyor.

Uygun fiyatlı telefon arayanlar için ideal bir seçenek olabilecek yeni Infinix cihazı 3 GB LPDDR4X RAM ile geliyor. Cihazda 6 GB’a kadar genişletilebilen 3 GB ek sanal RAM desteği yer alıyor. Ayrıca modelde 64 GB eMMC 5.1 dahili depolama ve microSD kart desteği bulunuyor.

5.000 mAh pil kapasitesine sahip olan Infinix Smart 9 HD, 10W şarj gücüyle sunuluyor. Cihaz f/1,85 diyafram açıklığına, otomatik odaklamaya ve çift LED flaşa sahip 13 megapiksel ana kamerayla tüketicilerle buluşuyor. Selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel ön kamera taşınıyor.

Android 14 Go işletim sistemini temel alan yeni Infinix modeli, XOS 14 arayüzüyle kullanıcılara hizmet veriyor. Cihazda DTS’li çift hoparlör, yan tarafta parmak izi tarayıcısı, IP54 sertifikası, çift SIM desteği, Wi-Fi, Bluetooth, USB-C ve kulaklık girişi destekleri yer alıyor.

Infinix Smart 9 HD fiyatı

Infinix’in yeni telefonu Nane Yeşili, Mercan Altını, Metalik Siyah ve Neo Titanyum renk seçenekleriyle piyasaya çıktı. Cihazın başlangıç fiyatı 6.699 rupi olarak açıklandı. Bu rakamlar güncel kura göre vergiler hariç yaklaşık 2 bin 750 TL‘ye tekabül ediyor.