Black Shark oyun telefonları Xiaomi’yi hayal kırıklığına uğrattı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, ürettiği akıllı telefon modelleri ile her ihtiyaca nispeten uygun fiyatlı çözümler üretiyor. Farklı segmentlere ve kullanıcı profillerine hitap eden POCO ile Redmi gibi alt markalara sahip olan şirket, 2017 yılından bu yana ise Black Shark adıyla ilgi çekici oyun telefonları üretiyor. Son dönemlerde markanın Tencent Games şirketine satılacağı iddiaları gündemde yer alırken, popüler markayla ilgili sıra dışı bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz yıl Black Shark 5 adlı oyun telefonu serisi ile hayranlarının karşısına çıkan Xiaomi, büyük bir kriz ile karşı karşıya. Oyun odaklı alt markanın yakın bir gelecekte yeni modellere sahip olması beklenmiyor. Markaya ait olan neredeyse tüm modeller şu anda piyasadan kaldırılırken, Black Shark’ın mevcut mali durumunun oldukça kötü bir halde olduğu ifade ediliyor.

Xiaomi, Black Shark’ı tümüyle rafa kaldırabilir

Çin medyasında ortaya çıkan iddialara göre Xiaomi’nin yan kuruluşu olan Black Shark’ın, internet devi ve oyun geliştiricisi Tencent’in antitröst yetkilileri tarafından engellenmesinin ardından mali olarak büyük problemlerle karşı karşıya kaldığı belirtiliyor. 2022 yılının ağustos ayından bu yana şirket, çalışanlarını kademeli bir şekilde işten çıkarma yolunda gidiyor.

Kısa bir süre öncesine kadar 1.000’in üzerinde çalışana istihdam sağlayan firma, şu anda 100’ün altında kişiyle faaliyetlerini devam ettirmeye çalışıyor. Öte taraftan eski çalışanlar sosyal medya platformları üzerinden seslerini duyurmaya gayret ediyor. Öfkelerini sert bir şekilde ifade eden çalışanlar, söz verilen kıdem tazminatlarının halen daha ödenmediğinden şikayet ediyor.

Black Shark satışları pek çok sebebe bağlı olarak dibe çöktü. Bilindiği üzere oyun telefonları, sadece küçük bir kullanıcı grubuna hitap ediyor. Performans anlamında etkileyici bir donanım sunan bu cihazlar, kamera modülü gibi bazı konularda ise taviz göstermek zorunda kalıyor. Cihazların son derece pahalı fiyatlardan raflara gelmesi de bu konuda önemli etkenlerden biri olarak görülüyor.

Öte yandan Çin’de büyük kayıplara yol açan sıfır Covid stratejisi de markanın düşüşe geçmesinde büyük rol oynuyor. Xiaomi’nin yan kuruluşunun, geçen yıl neredeyse dörtte bir oranında daha az cihaz sattığı biliniyor. İddialara göre Xiaomi, daha fazla mali kayıp ile karşılaşmadan bu markanın fişini çekme kararı alabilir.

Xiaomi Black Shark 5 RS, markanın piyasada mevcut tek modeli oldu

Xiaomi’nin mart ayının sonunda piyasaya duyurduğu Black Shark 5 RS modeli, şirketin oyun telefonu markasının şu anda pazarda mevcut olan tek cihazı olarak biliniyor. Serinin diğer modelleri çoktan raflardan kaldırılırken; güçlü donanımı ve şık tasarımıyla ilgi çeken bu seçeneğin halen daha satışlarının devam ettiği biliniyor.

6,67 inç AMOLED ekranla gelen Black Shark 5 RS, 144 Hz yenileme hızı sunuyor. Snapdragon 888 Plus 5G (5 nm) işlemciyle çalışan cihazda 256 GB dahili depolama alanı ile 8 GB ve 12 GB RAM kapasitesi eşleştiriliyor. 64 MP ana kamerayla gelen cihazda 8 MP ultra geniş açılı lens ve 5 MP telefoto lense yer veriliyor. Ön kısımda ise 20 MP selfie kamerası karşımıza çıkıyor. 4.500 mAh pil kapasitesiyle çalışan cihazda 120 watt hızlı şarj desteği yer alıyor. Yaklaşık 470 Euro karşılığında satılan modelin yalnızca 15 dakikada yüzde 100 doluma ulaştığı belirtiliyor.