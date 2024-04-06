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    Apple yüzlerce çalışanını işten çıkardı

    Teknoloji devi Apple, yakın zamanda rafa kaldırdığı projelerden dolayı yaklaşık 600 çalışanının işine son verdi.
    Apple

    Son dönemlerde pek çok teknoloji şirketi, içinde bulundukları ekonomik sorunlar nedeniyle toplu işten çıkarmalara yönelmeye başladı. Amazon, Meta ve Google gibi birçok firmanın içinde bulunduğu bu listeye Apple da dahil oldu. Cupertino merkezli Apple şirketi yaklaşık 600 çalışanını işten çıkarma kararı alarak dikkatleri üzerinde topladı.

    Yakın zaman önce şirket, Apple Car olarak bilinen elektrikli otomobil projesinin fişini çekme kararı almıştı. Milyarlarca dolarlık yatırımı bir kenarı atan firma, aynı zamanda geçtiğimiz haftalarda yeni Apple Watch Ultra cihazının microLED sürümünü rafa kaldırmıştı. Dolayısıyla ne yazık ki tüm bunlar, şirketin personel sayısını düşürmesine yol açtı.

    İptal edilen projeler, çalışanların işine son verilmesine neden oldu

    Apple, Kaliforniya’da çalışan yaklaşık 600 çalışanını işten çıkardı. İşine son verilen 371 kişinin Apple Car projesi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Öte yandan şirket, genel merkezi de dahil olacak şekilde Santa Clara’da bulunan 8 farklı Apple ofisinde personel sayısını azalttı. Burada işten çıkarılan kişilerin ise microLED ekrana sahip Apple Watch Ultra projesine odaklandığı belirtildi.

    Haftalar önce şirket, microLED ekranlı Apple Watch Ultra’nın fişini çekerek kendi ekranlarını geliştirme fikrini ötelemişti. Buradaki pes etme noktası ise yüksek maliyet nedeniyle cihazın satış fiyatının çok yüksek olacağı ve şirkete sağlayacağı kar oranının düşük kalacağı teorisiyle oldu.

    Tüm bunların dışında Apple ayrıca San Diego’da yer alan ofisinde 120 çalışanının işini sonlandırdı. Burada görev alan personeller, Siri’nin yanıtlarını değerlendirmek ve geliştirmekten sorumluydu. Ancak bu noktada da şirket, iOS 18 işletim sistemine mobil oyun konusunda daha fazla yatırımda bulunmayı tercih etti. Siri’ye gelecek olursak da sanal asistanın yapay zeka desteğine sahip olması, 120 çalışanın görevine son verilmesinde etken sebeplerden bir diğeri oldu.

    Apple

    Yaklaşık 600 çalışanıyla yollarını ayıran Apple’ın burada yasalara uyumlu bir şekilde hareket ettiği, çalışanların sosyal haklarını koruyacağını ve onlara çeşitli konularda destekte bulunacağını bildirdi.

    Teknoloji dünyasında toplu işten çıkarmalar 2025’e kadar devam edecek

    Sektör uzmanlarına göre teknoloji dünyasında toplu işten çıkarmalar en az 2025 yılına kadar devam edecek. Özellikle de oyun sektöründe stüdyoların küçülmeye gittiği dikkat çekiyor. Yalnızca geliştiricilerin değil; aynı zamanda yayıncı, medya kuruluşu ve hizmet firmalarının da bu durumdan etkilendiği belirtiliyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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