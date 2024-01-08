Apple Vision Pro resmi çıkış tarihi geldi

Apple Vision Pro resmi çıkış tarihi nihayet duyuruldu. Teknoloji devi Apple’ın geçen yılın Haziran ayında gerçekleştirdiği WWDC 2023 etkinliğinde duyurulan şirketin ilk karma gerçeklik başlığı için geri sayım başlamış durumda. Büyük bir heyecanla beklenen ürün, çok yakında ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri pazarında, yüksek bir fiyat etiketiyle raflarda boy göstermeye başlayacak.

Şirket geçtiğimiz aylarda merakla beklenen karma gerçeklik (AR/VR) başlığının teknik özelliklerini ve merak edilen pek çok detayını açıklamıştı. 1080p çözünürlüğe sahip olan çift ekran, 18 sensör ve M2 çiple donatılan cihaz, ARKit ve RealityKit desteğiyle birlikte tüm sanal gerçeklik ve karma gerçeklik hizmetlerine erişimi vaat ediyor.

Apple Vision Pro çıkış tarihi ne zaman?

Oyun oynamadan eğlence hizmetlerine, eğitim odaklı bir kullanımdan iş çözümlerine kadar farklı disiplinlerde faaliyet gösterecek ürün, artık nihayet şirketin depolarına taşınmış durumda. ABD pazarında raflara çıkacak cihazın çıkış tarihi şimdi resmen duyuruldu.

Apple’ın resmi internet sitesinde Apple Vision Pro sayfasını ziyaret ettiğimizde, cihazın çıkış tarihi hakkında bilgi veriliyor. Ön satışların 19 Ocak tarihinde başlayacağını açıklayan şirket, 2 Şubat’tan itibaren ise cihazın resmen satışa çıkacağını duyurdu. Şirket, sayfasında ürünle alakalı olarak şu ifadelere yer veriyor:

“Apple Vision Pro, yüksek performanslı, mobil ve giyilebilir cihazlar tasarlama konusunda onlarca yıllık deneyimin bir sonucudur ve Apple’ın şimdiye kadar yarattığı en iddialı ürünle sonuçlanır. Apple Vision Pro, inanılmaz derecede gelişmiş teknolojiyi zarif, kompakt bir formda birleştirerek her taktığınızda muhteşem bir deneyim yaşamanızı sağlar.”

WWDC 2023 etkinliğinde piyasaya duyurulan Apple Vision Pro, karma gerçeklik pazarı için premium bir seçenek olarak lanse edildi. İki adet çipi bünyesinde taşıyan cihaz, M2’nin yanı sıra sensör, kamera ve mikrofonlardan gelen verileri işleme görevi üstlenen R2 çipine sahip. 4K HDR Micro LED ekranla karşımıza çıkan cihaz, iOS ve Mac gibi diğer platformlarla uyumlu bir şekilde çalışan VisionOS işletim sistemiyle çalışıyor.

Şimdilik ne yazık ki Apple Vision Pro satışları yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ile sınırlı durumda. Şirketin karma gerçeklik başlığını diğer ülkelerde ne zaman satışa sunacağı şu anda maalesef belirsizliğini korumaya devam ediyor.