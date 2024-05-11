Apple Vision Pro 2 uygun fiyatı ile Meta Quest’e rakip olacak

Apple’ın geçen yılın Haziran ayında piyasaya duyurduğu ve bu yıl itibariyle yalnızca Amerika Birleşik Devletleri pazarında satışa sunduğu Apple Vision Pro karma gerçeklik başlığı kullanıcılardan karışık tepkiler aldı. 3 bin 500 dolarlık yüksek fiyatıyla tartışma yaratan cihaz, maliyeti sebebiyle ne yazık ki yalnızca küçük bir kesime hitap etti. Ancak şirket yeni bir stratejiyle Apple Vision Pro 2 modeli üzerinde çalışmaya devam ediyor. Yeni modelin daha ucuz bir fiyatla tüketicilere sunulacağı öne sürülüyor.

İddialara göre Apple’ın yeni karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro 2 cihazının satış fiyatı 1.499 ila 2.499 dolar arası bir fiyatla satılacak. İlk nesle göre büyük bir fiyat farkıyla gelecek cihaz, bu sayede daha geniş bir kitleyi benimseyerek Meta Quest ile rekabet edecek.

Apple Vision Pro 2 fiyatı ilk nesle göre çok daha ucuz olacak

Revegnus1 adlı X (eski adıyla Twitter) kullanıcısının iddialarına göre Apple Vision Pro 2 fiyatı 1.499-2.499 dolar arası bir fiyatla gelerek ilk modele kıyasla çok daha ucuz bir fiyat etiketine sahip olacak. Fakat şirketin maliyeti düşürmek için ne gibi değişiklikler yaptığı ve nelerden vazgeçtiği şimdilik bilinmiyor.

Şu anda piyasada mevcut olan Apple Vision Pro’nun birim malzeme maliyeti yaklaşık 1.500 dolar olarak biliniyor. Şirketin daha düşük bir fiyatla tüketicilerin karşısına çıkacak olması, donanım konusunda birçok önemli unsurdan feragat edileceği anlamına geliyor.

Apple Vision Pro’nun en pahalı bileşenleri arasında yaklaşık 450 dolarlık 4K çözünürlüğe sahip Micro OLED panelli 1,25 inç ekranlar olarak biliniyor. Gelen bilgilere göre şirket, yeni nesil modelin fiyatını düşürmek için hammadde maliyetini de yaklaşık yüzde 50 oranında düşürmeyi hedefliyor.

Bileşen tedarikçilerinin sayısı artacak

İlk nesle göre daha uygun satış fiyatı ile öne çıkması beklenen Apple Vision Pro 2 aynı zamanda daha çeşitli bileşen tedarikçileriyle geliştirilecek. Söylentilere göre Sony dışında Samsung ve SeeYA ile de ekran üretimi konusunda anlaşılabilir.

Apple’ın bu hamlesi, karma gerçeklik teknolojisini daha fazla insana ulaştırmaya katkıda bulunacak. Şu anda küresel çapta Meta Quest’in domine ettiği pazar, Apple Vision Pro 2’nin nispeten uygun satış fiyatıyla yeniden şekillenebilir.

Samsung Galaxy XR, Apple Vision Pro’ya rakip olacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung da yeni karma gerçeklik başlığı üzerinde çalışmaya devam ediyor. Samsung Galaxy XR adıyla piyasaya sürülmesi beklenen model şimdiden büyük bir heyecan yaratmış durumda.

Son olarak Apple Vision Pro 2’nin 2026 yılında piyasaya sürüleceğini belirtmekte yarar var. Şirket her ne kadar çıkış tarihiyle ilgili bir açıklama yapmasa da iddialar iki yıl sonrasına işaret ediyor.