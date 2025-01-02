Yüksek performans ve hafif tasarım: Yeni LG Gram dizüstü bilgisayar serisi tanıtıldı

LG Gram serisinin yeni ultra hafif dizüstü bilgisayar modelleri piyasaya çıktı.

Gram Pro serisi için iki yeni model, Gram Pro 2'si 1 arada ve Gram Book cihazları resmen tanıtıldı.

LG şimdilik cihazların çıkış tarihlerini ve satış fiyatlarını paylaşmadı. Çok yakında bu konuda da bir açıklama bekleniyor.

LG dört yeni laptop modeli ile karşımıza çıktı. Şirket, kolay taşınabilirlik ve gelişmiş yapay zeka özelliklerine odaklanan yeni LG Gram dizüstü bilgisayar serisini piyasaya duyurdu. Kısa sürede büyük bir dikkat toplamayı başaran bu modeller, yüksek performans ve hafif tasarım ile serinin on yıllık başarısını simgeliyor.

CES 2025 etkinliği öncesi LG Gram dizüstü bilgisayar serisi dört yeni modelle genişliyor. Bu modeller Gram Pro’nun iki versiyonu, Gram Pro 2’si 1 arada ve Gram Book olarak karşımıza çıkıyor. Performans canavarı donanımlarla dikkat yaratan bu modeller, şık ve hafif tasarımıyla da seriye yeni bir soluk kazandırıyor.

Yeni LG Gram modelleri neler sunuyor?

Edgadget’ın haberine göre yeni LG Gram Pro, Intel Core H serisi (Arrow Lake) ve Intel Core Ultra V serisi (Lunar Lake) işlemcilerle donatılıyor. Lunar Lake çipli sürüm, Microsoft Copilot+ programını entegre ederek Recall, Live Captions ve Windows Studio Effects gibi özellikler sunuyor. Model yalnızca 1,24 kg ağırlığında geliyor. Arrow Lake versiyonu ise 1,48 kg ağırlığında karşımıza çıkıyor.

Yeni dizüstü bilgisayar modelleri, LG’nin iki kategoriye ayrılan kendi yapay zeka yeteneklerini içeriyor. Bunlar yerel ve bulut işleme olarak farklılık gösteriyor. Yerel işlevler arasında EXAONE dil modelini temel alan bir sohbet robotu ve Microsoft’un Recall özelliğine benzer Time Travel öne çıkıyor.

Bulutta GPT-4 tarafından desteklenen Gram Chat Cloud, e-posta ve takvim hizmetleriyle entegre olabiliyor. Gram Pro, 2.560 x 1.600 çözünürlüğe ve 144Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip 17 inç (Arrow Lake) veya 16 inç (Lunar Lake) ekran sunuyor.

Arrow Lake modeli RTX 4050 grafik kartıyla oyun oynamayı destekliyor. Lunar Lake sürümü ise Intel entegre grafiklerini kullanıyor. Her iki seçenek de 32 GB’a kadar RAM ve 2 TB depolama alanı ile dikkat çekiyor.

CES 2025’te ödül alan Gram Pro 2’si 1 arada, 2.880 x 1.800 çözünürlük ve 120Hz değişken yenileme hızına sahip 16 inç OLED ekrana sahip. Cihaz kablosuz şarj edilebilir kalemle birlikte geliyor ve tablet olarak da son derece konforlu bir şekilde kullanılabiliyor.

Serinin giriş seviyesi versiyonu olan Gram Book modeli 60 Hz’lik 15,6 inç LCD ekran (1,920 x 1,080) sunuyor. Intel Core i5 işlemciye sahip olan dizüstü bilgisayarda 16 GB’a kadar RAM destekleniyor.

LG şimdilik yeni Gram serisi dizüstü bilgisayar modellerinin resmi fiyatlarını paylaşmadı. Aynı zamanda bu modellerin çıkış tarihleri ​​de belirsizliğini korumaya devam ediyor. Muhtemelen CES 2025 etkinliğinde cihazlarla alakalı bu merak edilen detayları öğrenme şansına sahip olacağız.