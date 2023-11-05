Apple M3 çipinin dudak uçuklatan geliştirme maliyeti ortaya çıktı

Teknoloji devi Apple kısa süre önce yeni M3 çipleri ile hayranları karşısına çıktı. Yeni iMac ve MacBook Pro modellerinde boy gösteren M3’ün yanı sıra şu anda yalnızca şirketin üst düzey dizüstü bilgisayarlar modellerinde yer alan M3 Pro ve M3 Max çiplerinin duyurusu gerçekleştirildi. Şimdi ise Digits to Dollars’ın ünlü analisti Jay Goldberg, M3 işlemcilerin adeta dudakları uçuklatan o geliştirme süreci maliyetini paylaştı.

Mac bilgisayarlara odaklanan yeni işlemci serisi, Apple’ın iMac ve MacBook Pro modellerine yüksek performans sağlayacak. Yalnızca çok az şirketin üstesinden gelebileceği olağanüstü maliyetlere sahip çip ailesi, Goldberg’in iddialarına göre geliştirilme süreci boyunca yaklaşık 1 milyar dolarlık bir maliyet oluşturdu.

Apple M3 işlemci serisi için 1 milyar dolar harcandı

Apple’ın M3, M3 Pro ve M3 Max işlemcileri, Qualcomm tarafından geliştirilen ve kısa süre önce duyurulan Snapdragon X Elite çipine bir cevap olarak geldi. Şirketin yeni çipleri şu anda yeni nesil MacBook Pro’ları ve iMac cihazını donatırken, 1 milyar dolarlık devasa geliştirme maliyeti sebebiyle analist, “çok az şirket bu büyüklükte bir projeyi karşılayabilirdi” ifadelerine yer veriyor.

Apple’ın geliştirmiş olduğu yeni nesil M3 çipleri 92 milyar kadar transistöre ev sahipliği yapıyor. Şirketin CEO koltuğunda oturan Tim Cook, markanın gerçekleştirmiş olduğu etkinlikte bu yeni çiplerin, şirketin bilgisayarlarını kullanma biçimini değiştireceğini ifade etti. Yüksek bir performans sunan çip ailesi, performansıyla şimdiden büyük bir ilgi topladı.

Yakında MacBook Air modellerine de gelecek

Apple şu anda yeni nesil çip serisini yalnızca yeni iMac ve MacBook Pro modellerinde kullanıyor. Fakat çok yakında daha fazla ürün bu çiplerden güç almaya başlayacak gibi görünüyor. İddialara göre nispeten daha uygun bir satış fiyatıyla gelmesi beklenen MacBook Air’ın da bu işlemciyle donatılmış güncel bir sürümünün geleceği öne sürülüyor.

Tamamı Apple tarafından tasarlanan ve üç seçenekten oluşan yeni yüksek performanslı işlemci serisinin üretimi TSMC tarafından gerçekleştirildi. Bir önceki nesle göre çok daha yüksek bir performans ve hızlı bir deneyim vadeden seri, MacBook Air’da da kullanıma sunulmasıyla birlikte Apple’ın daha bütçe dostu dizüstü bilgisayar seçeneklerine de ulaşmaya başlayacak.