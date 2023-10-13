Apple, iPhone 12’deki radyasyon sorununu nasıl çözdüğünü açıkladı

Teknoloji devi Apple, dünya çapında iPhone 15 akıllı telefon serisini piyasaya duyurduğu hafta çarpıcı bir haberle sarsıldı. Fransa hükümeti, iPhone 12 satışlarını yasakladığını duyurdu. Hükümet, bir ajansın cihazların kabul edilebilir sınırın üzerinde radyasyon yaydığını tespit etmesi üzerine iPhone 12 serisinin satışını durdurdu.

iPhone 12’nin yaydığı aşırı radyasyon sorunu, cihazın Fransa tarafından onaylanan son güncellemesiyle nihayet çözülmüş gibi görünüyor . Şimdi Apple, cep telefonuyla ilgili durumu nasıl çözdüğüne dair bazı açıklamalar yapmaya karar verdi.

Apple’dan beklenen açıklama geldi

Apple, Fransa hükümetinin duyurduğu iPhone 12 radyasyon sorununu nasıl çözdüğünü açıkladı. Şirketten gelen açıklama şu şekilde oldu:

“iOS 17.1, Fransa’daki kullanıcılara yönelik, vücudun dışında statik bir yüzeyde daha az güç gerektiren bu özel test protokolüne uyum sağlamak amacıyla iPhone 12 için bir güncelleme içerir. iPhone 12, örneğin masada otururken olduğu gibi vücut dışı durum algılandığında artık izin verilen gücü artırmayacaktır. Bu nedenle, hücresel sinyalin düşük olduğu kapsama alanlarında anten iletim gücündeki bu değişiklik, belirli vücut dışı kullanım durumlarında hücresel performansın biraz daha düşük olmasına neden olabilir. Kullanıcıların büyük çoğunluğunun herhangi bir etki fark etmesi beklenmiyor.”

Ne olmuştu?

Hatırlatmak gerekirse Fransa hükümeti, aşırı radyasyon sebebiyle iPhone 12 cihazlarının satışını yasaklama kararı almıştı. Meydana gelen bu durum o kadar dikkat topladı ki, bu sorunun ortaya çıkması üzerine Belçika da konuya ilişkin bir araştırma başlattığını bildirdi.

Geçtiğimiz haftalarda şirket, problemi doğrularak bir açıklamada bulunmuştu. Apple, iPhone 12 modellerinde aşırı radyasyon meydana geldiğini kabul etmiş ve sorunu şu cümlelerle doğrulamıştı: “Fransız düzenleyiciler tarafından kullanılan protokole uyum sağlamak için Fransa’daki kullanıcılara bir yazılım güncellemesi yayınlayacağız. iPhone 12’nin Fransa’da satışa sunulmaya devam etmesini bekliyoruz. Bu, Fransız düzenleyiciler tarafından kullanılan belirli bir test protokolüyle ilgilidir ve bir güvenlik endişesi değildir.”

Apple yakın zamanda bu sorunun üstesinden gelmek için bir güncelleme yayınladı ve açıklamalarına göre bu güncelleme, cihazda stabil olarak kullanıma sunulduğunda iOS 17.1’e dahil edilecek. Ancak şu anda sistem henüz test aşamasında. Fransa’nın onayıyla model, mağazalarda normal şekilde satılmaya devam edebilecek.