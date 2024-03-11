Apple, iOS 17.4.1 güncellemesi için kolları sıvadı

Teknoloji devi Apple geçtiğimiz hafta iPhone kullanıcıları için bir dizi devrimsel yenilik vaat eden iOS 17.4 güncellemesini yayınladı. Bu güncellemede özellikle de Avrupa Birliği (AB) bölgesindeki kullanıcılar, iPhone’larda ilk kez görülen bazı yeniliklerle tanıştı. Kullanıcıların üçüncü taraf uygulama mağazalarına erişimine olanak tanıyan güncelleme kısa sürede büyük bir ilgi gördü.

Avrupa’daki iPhone kullanıcıları iOS 17.4’e büyük bir ilgi gösterirken, şimdiden gözler iOS 17.4.1 güncellemesine çevrildi. Temel olarak daha çok hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerine odaklanacak olan yeni güncelleme, bunun yanı sıra ayrıca birtakım optimizasyon ve güvenlik taraflı iyileştirmeler de sunacak.

iOS 17.4.1 güncellemesi için geri sayım başladı

Hiç kuşkusuz ki Apple’ın iOS 17.4 güncellemesi, şirket adına en ilgi çekici güncellemelerden bir tanesi olarak öne çıkmayı başardı. Yalnızca Avrupa Birliği bölgesindeki kullanıcıları ilgilendirmeyen yazılım, aynı zamanda diğer bölgelerdeki kullanıcılar için de pek çok önemli özellik getirdi. Şimdi hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerine odaklanan iOS 17.4.1 üzerinde çalışan şirket, ilerleyen günlerde yeni güncellemesini kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

MacRumors’un haberine göre iOS 17.4.1 her ne kadar küçük bir güncelleme olarak görülse de kullanıcılar için önemli bir rol üstlenecek. Son büyük güncellemede ortaya çıkan bazı kritik problemler nihayet bu güncellemeyle çözüme kavuşturulacak. Sistem kararlılığı ve güvenliği tarafında da geliştirmelerde bulunmayı amaçlayan ekip, böylelikle işletim sisteminin genel performansını optimize etmiş olacak.

Şimdilik ne yazık ki iOS 17.4.1’in ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Ancak tahminlere göre beklenen güncelleme önümüzdeki günlerde kullanıcılara sunulmaya başlanacak. Merakla beklenen güncelleme daha çok kararlılık ve güvenlik noktasında iyileştirmeler sunacağı için şirket, tüm kullanıcıların güncellemeyi yayınlandığı gibi yüklemelerini tavsiye edecek.

Apple, iOS 18 üzerinde çalışıyor

Apple her ne kadar iOS 17’nin yeni güncellemelerini kullanıcılarıyla buluşturmaya devam etse de şirketin şu sıralar asıl odağı iOS 18 haline gelmiş durumda. Heyecanla beklenen yazılım, şimdiye kadar yapılmış en büyük iOS güncellemesi olarak nitelendiriliyor. Yapay zeka odaklı bir dizi ilgi çekici özelliğe sahip olacağı tahmin edilen güncelleme, Samsung’un Galaxy S24 serisinde duyurduğu Galaxy AI hizmetiyle rekabet edecek fonksiyonlar içerecek.