Apple, M2 ve M2 Pro işlemcili yeni Mac mini’yi piyasaya sürdü

Apple bugün sürpriz bir şekilde yeni cihazlarını tüm dünyadaki hayranlarına duyurdu. Şirket, herhangi bir etkinliğe bağlı olmadan bir dizi yeni ürününü karşımıza çıkardı. İlk olarak 14 ve 16 inçlik yeni MacBook Pro modellerini tanıtan firma, sonrasında ise M2 ve M2 Pro işlemciye sahip yeni Mac mini modelini duyurdu.

Daha fazla performans ve daha düşük güç tüketimi gibi ayrıcalıklar ile lanse edilen yeni Mac mini’nin alüminyum gövdesi ve kolay bir şekilde masaya sığdırabileceğiniz minimalist tasarımı devam ettirildi. Cihazın görünümünde büyük değişiklikler yaşanmadı. Apple, yaklaşık on yıllık klasik tasarımına sadık kaldı.

Yeni Mac mini (2023) özellikleri

Yeni Mac mini modeli, şimdiye kadar MacBook Air, 13 inç MacBook Pro ve iPad Pro modellerinde mevcut olan M2 çip ile geliştirildi. Buna ek olarak bugün tanıtılan M2 Pro işlemcili bir seçenek daha eklendi. M2 sürümünde 8 çekirdekli CPU, 10 çekirdekli GPU, 24 GB’a kadar RAM ve 100 GB/s bellek bant genişliği yer alıyor. 60 Hz’de 6K ve 5K çözünürlüğe sahip iki ekran destekleniyor. M2 Pro’da ise 12 çekirdeğe kadar CPU, 19 çekirdeğe kadar GPU, 32 GB’a kadar RAM ve 200 GB/s bellek bant genişliği taşınıyor. Bu seçenekte ise üç adet ekran desteğiyle birlikte 60 Hz’de 8K ya da 240 Hz’de 4K maksimum çözünürlüğe izin veriliyor.

Yeni M2 Pro işlemci sayesinde 30 fps’de 8K Pro Res 422 kalitesinde beş adet video parçasını ya da 23 parça 4K ProRes 442’yi oynatabilme kapasitesine sahip olan yeni Mac mini, çok az güç kullanarak video oynatmayı ciddi ölçüde hızlandırmayı vaat ediyor. M2 çipli sürüm ise Adobe Photoshop programında yüzde 50’ye kadar daha fazla filtre ve işlev performansı, Adobe Lightroom Classic’te 5,5 kata kadar daha yüksek hız ve Final Cut Pro’da ise iMac cihazına göre 4,4 kata kadar daha hızlı nesne izleme sunuluyor.

Yüksek bir performans vaadiyle karşımıza çıkan Apple, M1 işlemcili Mac mini ile karşılaştırıldığında, M2 Pro işlemcili sürümde Affinity Photo’da 2,5 kat daha hızlı grafik performansı taşıyor. Öte taraftan oyuncuları da unutmayan şirket, Resident Evil Village için 2,8 kata kadar daha hızlı bir oyun deneyimi sunuyor.

M2 çipli sürümde iki adet USB-C Thunderbolt 4 bağlantı noktası, iki adet USB-A bağlantı noktası, bir HDMI bağlantı noktası, bir Gigabit Ethernet girişi ve bir kulaklık girişine yer veriliyor. M2 Pro seçeneğinde ise iki Thunderbolt 4 bağlantı noktası ekleyerek toplamda dört USB-C konektörüne ulaşılıyor. Her iki modelde de Wi-Fi 6E (802.11ax) ve Bluetooth 5.3 desteği yer alıyor.

Yeni Mac mini (2023) fiyatı

Apple, M1 ve Intel işlemcili mini modelinin satışını durdurdu. Öte yandan yeni Mac mini’nin Türkiye fiyatı da netlik kazandı. Cihaz, M2 çipli sürümünde 14 bin 499 TL karşılığında listelenecek. M2 Pro işlemciye sahip olan sürüm ise 31 bin 999 TL’den alıcılara hitap edecek.