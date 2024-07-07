Android 15 alamayacak ‘şanssız’ OPPO telefonları belli oldu

Google tarafından geliştirilen Android 15 işletim sistemi çok yakında kararlı sürümüyle karşımıza çıkacak. Ancak nihai sürümden önce şirket Beta güncellemeleri ile beklenen yazılımı geliştirmeyi ve son kullanıcıya ulaşmadan önce hataları ayıklamayı sürdürüyor.

Android 15 Beta programında yer alan akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi de OPPO olarak biliniyor. Google’ın yeni işletim sisteminin şu anda bazı OPPO telefonlarda test edilebildiği ve güncellemeye uyumlu olduğu bilinirken, ne yazık ki bazı cihazların da bu güncellemeden yararlanamayacağı aktarılıyor.

Google çatısı altında geliştirilen Android 15’in ne yazık ki çok sayıda OPPO modelinde desteklenmeyeceği ortaya çıktı. Android 15 alamayacak OPPO telefonlar açıklandı. Güncelleme için uygun olmayan modeller internete sızdırıldı. İşte detaylar…

Android 15 alamayacak OPPO telefonlar

Ağustos ya da Eylül ayında kararlı sürümü ile piyasaya çıkması beklenen Android 15 nispeten eski olan bazı OPPO telefonlarda çalışmayacak. Gizmochina’nın haberine göre Android 15 işletim sistemini temel alan ColorOS 15 yazılımını desteklemeyecek OPPO cihazları şu şekilde sıralanıyor:

OPPO Find X5 Lite

OPPO Find N

OPPO Find X3

OPPO Find X3 Pro

OPPO Find X3 Neo

OPPO Find X3 Lite

OPPO Reno 8

OPPO Reno 8 4G

OPPO Reno 8 Z

OPPO Reno 8 Lite

OPPO Reno 8 Pro

OPPO Reno 8 Pro Plus

OPPO Reno 7

OPPO Reno 7 5G

OPPO Reno 7 Lite

OPPO Reno 7 Z 5G

OPPO Reno 7 Pro

OPPO Reno 7 SE 5G

OPPO K10

OPPO K10 5G

OPPO K10x

OPPO K10 Pro

OPPO F21 Pro

OPPO F21 Pro 5G

OPPO A78

OPPO A77s

OPPO A58x

OPPO A56

OPPO A17

OPPO A17K

OPPO A1

OPPO A1X

OPPO A1 Pro

OPPO telefonlarda dört büyük güncelleme garanti ediliyor

İleri seviye OPPO telefon modelleri dört büyük Android tabanlı ColorOS güncellemesi garantisiyle piyasaya çıkıyor. Elbette ki bu vaat yalnızca üst düzey cihazlar için geçerli durumda. Eski modeller için ise üç büyük güncelleme desteği garanti ediliyor.

Yeni bir akıllı telefon satın alırken pek çok tüketici artık ‘güncelleme desteği’ konusuna önem gösteriyor. Daha uzun yıllar güncelleme alma garantisiyle piyasaya çıkan modeller her zaman tüketiciler için bir artı puan yaratıyor.

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