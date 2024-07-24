Amiral gemisi Nubia Z60S Pro ve Z60 Ultra Leading Version tanıtıldı

Nubia yeni amiral gemisi akıllı telefon modelleri ile karşımıza çıktı. Güçlü özelliklere ev sahipliği yapan Nubia Z60S Pro ve Z60 Ultra Leading Version cihazları resmen tanıtıldı. Kendine has karakteristik tasarımlarla gelen cihazlar iddialı yapay zeka özellikleri ve etkileyici donanımlarıyla adından söz ettirecek.

Nubia’nın yeni telefonları arasında yer alan Z60S Pro modeli nispeten daha düşük fiyat aralığına hitap eden dengeli özelliklerle geliyor. Z60 Ultra Leading Version seçeneği ise Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 çipinin hız aşırtmalı versiyonu ve 6.000 mAh’lik devasa pili ile dikkatleri üzerinde topluyor.

Nubia Z60S Pro özellikleri

Ekran: 1,5K çözünürlük (2800 x 1260 piksel), 120 Hz yenileme hızı, 1000 Hz dokunma tanıma, %100 DCI-P3 kapsama alanıyla 10 bit renk derinliği, maksimum 1200 nit parlaklık, 2160 Hz PWM karartma ve 6,8 inç OLED ekran

1,5K çözünürlük (2800 x 1260 piksel), 120 Hz yenileme hızı, 1000 Hz dokunma tanıma, %100 DCI-P3 kapsama alanıyla 10 bit renk derinliği, maksimum 1200 nit parlaklık, 2160 Hz PWM karartma ve 6,8 inç OLED ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM kapasitesi: 8 GB, 12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM

8 GB, 12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.0 depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.0 depolama Arka kamera: 50 MP Sony IMX906 ana kamera, 50 MP OmniVision OV50D40 ultra geniş açılı lens ve 8 MP Hynix Hi847 telefoto lens

50 MP Sony IMX906 ana kamera, 50 MP OmniVision OV50D40 ultra geniş açılı lens ve 8 MP Hynix Hi847 telefoto lens Selfie kamerası: 16 MP OmniVision OV16AQ ön kamera

16 MP OmniVision OV16AQ ön kamera Bağlantı: 5G NSA /SA, Çift 4G VoLTE Wi-Fi 6E 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz), Bluetooth 5.3, GPS (L1/L5)+ GLONASS, USB Type-C, NFC

5G NSA /SA, Çift 4G VoLTE Wi-Fi 6E 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz), Bluetooth 5.3, GPS (L1/L5)+ GLONASS, USB Type-C, NFC Batarya kapasitesi: 80 watt hızlı şarjlı 5.100 mAh pil

80 watt hızlı şarjlı 5.100 mAh pil Renk seçenekleri: Siyah, beyaz ve mavi

Siyah, beyaz ve mavi İşletim sistemi: Android 14 tabanlı MyOS 14 kullanıcı arayüzü

GSMArena’ya göre Selefine göre ciddi iyileştirmeler alan yeni Nubia telefonu 1,5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 1.200 nit tepe parlaklık destekli 6,8 inç OLED ekranla karşımıza çıkıyor. Snapdragon 8 Gen 2 çipini kalbinde taşıyan cihaz, 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.0 dahili depolama alanı sunuyor.

50 MP + 50 MP + 8 MP’lik üçlü kamera seti ile dikkatleri üzerinde toplayan Nubiz Z60S Pro önde de bir 16 MP selfie kamerası taşıyor. Çok sayıda ilgi çeken yapay zeka aracını yerel olarak barındıran cihaz, uzun ömürlü bir batarya performansı için 80 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.100 mAh pil kapasitesiyle öne çıkıyor. Kutudan Android 14 işletim sistemini temel alan MyOS 14 arayüzüyle çıkıyor.

Nubia Z60 Ultra Leading Version özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlük (2480 x 1116 piksel), 120 Hz yenileme hızı, 1200 Hz dokunma tanıma, %100 DCI-P3 kapsama alanıyla 10 bit renk derinliği, 1.500 nit maksimum parlaklık, 2160 Hz PWM karartma özellikli 6,8 inç OLED ekran

Full HD+ çözünürlük (2480 x 1116 piksel), 120 Hz yenileme hızı, 1200 Hz dokunma tanıma, %100 DCI-P3 kapsama alanıyla 10 bit renk derinliği, 1.500 nit maksimum parlaklık, 2160 Hz PWM karartma özellikli 6,8 inç OLED ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version RAM kapasitesi: 8 GB, 12 GB, 16 GB ve 24 GB LPDDR5X RAM

8 GB, 12 GB, 16 GB ve 24 GB LPDDR5X RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.0 depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.0 depolama Arka kamera: 50 MP Sony IMX800 ana kamera, 50 MP OmniVision OV50E ultra geniş açılı lens ve 64 MP OV64B periskop telefoto lens

50 MP Sony IMX800 ana kamera, 50 MP OmniVision OV50E ultra geniş açılı lens ve 64 MP OV64B periskop telefoto lens Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Bağlantı: 5G NSA /SA, Çift 4G VoLTE Wi-Fi 6E 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz), Bluetooth 5.3, GPS (L1/L5)+ GLONASS, USB Type-C, NFC

5G NSA /SA, Çift 4G VoLTE Wi-Fi 6E 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz), Bluetooth 5.3, GPS (L1/L5)+ GLONASS, USB Type-C, NFC Batarya kapasitesi: 80 watt hızlı şarjlı 6.000 mAh pil

80 watt hızlı şarjlı 6.000 mAh pil Renk seçenekleri: Siyah ve Beyaz

Siyah ve Beyaz İşletim sistemi: Android 14 tabanlı MyOS 14 kullanıcı arayüzü

Snapdragon 8 Gen 3 çipinin hız aşırtmalı bir sürümü olarak lanse edilen Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version çipiyle karşımıza çıkan cihaz, yeni yonga setinde yer alan 73 TOPS işlem gücü sayesinde 10 milyar parametreli yapay zeka dil modellerine erişim sunuyor. 24 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanıyla öne çıkan model performans konusunda taviz vermeyen olağanüstü bir donanım taşıyor.

50 MP + 50 MP + 64 MP arka kamera seti ve 16 MP selfie kamerası ile karşımıza çıkan Nubiz Z60 Ultra Leading Version modeli 80 watt hızlı şarj desteğine sahip 6.000 mAh pil kapasitesiyle donatılıyor. 6,8 inç OLED ekranla karşımıza çıkan cihaz bu ekranda 120 Hz yenileme hızı, Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 1.500 nit tepe parlaklık desteği gibi ayrıcalıklar barındırıyor.

Nubia Z60S Pro ve Z60 Ultra Leading Version fiyatları belli oldu

Nubia’nın yeni telefonları Çin pazarında piyasaya çıkıyor. Çok yakında küresel pazarda da boy göstermeye başlayacak olan modeller için şimdiden heyecanlı bekleyiş başladı. Nubia Z60S Pro’nun fiyatı 12 GB+256 GB’lık sürümüyle 569 dolar karşılığında listelenecek. Z60 Ultra Leading Version cihazı ise 12 GB+256 GB seçeneğiyle 649 dolardan alıcılarla buluşacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: