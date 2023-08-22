Activision – Blizzard’ın bulut oyun hakları Ubisoft’a devredildi

Microsoft geçtiğimiz yılın Ocak ayında, Call of Duty ve Diablo gibi popüler oyun serileriyle tanıdığımız Activision – Blizzard firmasını 68,7 milyar dolar karşılığında satına almıştı. Fakat Avrupa Birliği, ABD ve Birleşik Krallık başta olmak üzere birçok ülkedeki yasal düzenleyiciler, anlaşmanın Microsoft’u oyun pazarında tekelleştireceğini öne sürerek, iki şirketin birleşmesini mercek altına almıştı.

Avrupa Birliği yaptığı incelemeler sonucunda, Microsoft’un Activision – Blizzard’ın oyunlarını 10 yıl boyunca PlayStation, Nintendo ve NVIDIA gibi rakip oyun platformlarında tutma sözü karşılığında birleşmeye onay vermişti. Geçtiğimiz haftalarda Amerika Birleşik Devletleri’nden de onay almayı başaran Microsoft, şimdi de Birleşik Krallık’ı ikna etmek için yeni bir anlaşmayı duyurdu.

Activision, bulut oyun haklarını Ubisoft’a devredecek

Microsoft Başkanı Brad Smith tarafından yapılan açıklamaya göre, 68,7 milyar dolarlık anlaşmanın başarılı bir şekilde kapanması halinde, Activision – Blizzard’ın bulut oyun hakları, 15 yıl boyunca Fransa merkezli video oyunu geliştiricisi ve yayıncısı Ubisoft’a devredilecek. Yani Microsoft en azından cloud gaming tarafında söz sahibi olmayacak.

Peki bu anlaşma ne anlama geliyor? Konuya hakim olmayanlar için, Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), Microsoft ile Activision’un birleşmesi halinde, bulut oyun sektöründeki rekabet ortamının olumsuz anlamda etkileneceğini iddia ediyor. Bu iddianın arkasında ise, Activision – Blizzard’ın oyunlarının Xbox Game Pass’e ve Xbox Cloud Gaming’e özel olacağı ve diğer platformlardan kaldırılacağına dair endişeler yatıyor.

ABD’li teknoloji devi Microsoft, yetkili makamların bu endişelerini gidermek amacıyla daha önce pek çok adım atmıştı. Örneğin Sony ile bir anlaşma imzalayarak, Call of Duty’yi 10 yıl boyunca PlayStation’da tutacağına dair söz vermişti. Fakat CMA buna da ikna olmamıştı. İşte Microsoft’un son anlaşması, Birleşik Krallık’ı ikna etme çabasının bir parçası olarak geldi.

Anlaşmaya göre, Microsoft istese de Activision’un oyunlarını Xbox Cloud Gaming’e özel hale getiremeyecek. Ubisoft’un internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, önümüzdeki 15 yıl içerisinde Activision’un piyasaya süreceği tüm oyunları, Fransız merkezli şirketin Ubisoft+ olarak adlandırdığı abonelik sistemine eklenecek. Ayrıca mevcut oyunlarının da Ubisoft+ platformuna ekleneceği belirtiliyor.

Bununla birlikte Ubisoft, Activision – Blizzard’ın bulut oyun haklarını da elinde bulunduracağı için, Call of Duty gibi yapımları diğer bulut oyun platformlarına lisanslayabilecek ve böylelikle kullanıcılar, oyunlara erişim konusunda kaygı yaşamayacaklar. Öte tarafta “Ubisoft+ Multi Access” isimli abonelik paketi ile oyunlara PC, Xbox ve Amazon Luna platformları üzerinden erişilebilecekken; oyuncular “Ubisoft+ Classics” paketiyle de Activision Blizzard oyunlarını PlayStation konsolları üzerinden oynayabilecekler.

CMA yeni anlaşmayı değerlendirmeye aldı

Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), Microsoft’un sunduğu yeni anlaşmayı değerlendirmeye aldıklarını belirtti. CEO Sarah Cardell konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmaya henüz onay vermediklerini fakat enine boyuna değerlendirerek yakında kararlarını açıklayacaklarını duyurdu. CMA’nın 18 Ekim’e kadar son kararını açıklaması bekleniyor.