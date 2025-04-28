61 saat pil ömürlü CMF Buds 2 Plus ve Buds 2a piyasaya çıktı

Nothing yeni kablosuz kulaklıklarını tanıttı.

CMF Buds 2 serisi kulaklık ailesi iki yeni seçenekle genişletildi.

Buds 2 Plus ve Buds 2a resmen duyuruldu.

Nothing bugün yeni ürünleriyle karşımıza çıktı. Performans canavarı telefon modeli CMF Phone 2 Pro’nun yanı sıra şirket ayrıca yeni kablosuz kulaklıklarını da tanıttı. CMF Buds 2 Plus ve CMF Buds 2a modelleri piyasaya sunuldu.

Buds 2 serisini tamamlayan iki yeni kablosuz kulaklık modeli, standart modelle benzer bir görünüme sahip. Cihaz maksimum ses kalitesi ya da daha uygun bir fiyattan yararlanmak isteyenler için iyi birer alternatif olarak öne çıkıyor.

CMF Buds 2 Plus özellikleri ve fiyatı

Serinin en gelişmiş seçeneği olarak dikkat çeken CMF Buds 2 Plus, Buds 2’ye oldukça benzer bir tasarım sunuyor. Fakat CMF Buds Pro 2’ye yakın, daha premium bir deneyim sunmak için bazı özel yenilikler ortaya koyuyor.

GSMArena’nın haberine göre görsel olarak serinin geri kalanından tek farkı, kasanın üzerinde tek tonlu dairesel butonun yanı sıra beyaz ve mavi gibi daha sade renk seçeneklerinin bulunması oluyor.

En dikkat çeken değişiklikler ise Buds 2’ye göre daha büyük, 12 mm’lik dinamik sürücüler kullanan ses sisteminden başlıyor. Bu da biraz daha fazla güç garantisi anlamına geliyor. Cihazda ayrıca Bluetooth 5.4 bağlantısı ve Sony’nin premium LDAC kodeğiyle yüksek çözünürlüklü ses desteği de bulunuyor.

CMF Buds 2 Plus modeli 5.400 Hz’lik daha geniş bir frekans aralığında 50 dB’ye kadar gürültüyü ortadan kaldıran Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliğinde iyileştirmeler sunuyor. Model altı dahili mikrofonu kullanarak ANC’yi ortama göre analiz edip uyarlayan Akıllı Uyarlama Modu’na da sahip. Ayrıca baş takibi özelliğine sahip mekansal ses teknolojisi ve her kullanıcı için sesi kişiselleştirmeye yarayan Audiodo algoritmaları bulunuyor.

Cihazın en güçlü yanlarından biri olan batarya ise ANC devre dışı bırakıldığında ve taşıma çantasının ekstra şarjı da hesaba katıldığında 61,5 saate kadar kullanım vadediyor. ANC olmadan bu sayı dramatik bir şekilde düşerek toplam 33 saate iniyor. Daha sonra yüksek çözünürlüklü ses için LDAC kullanımı eklendiğinde toplam 25 saate çıkıyor.

6 Mayıs’ta satışa çıkması beklenen CMF Buds 2 Plus’ın fiyatı 70 dolar (yaklaşık 2 bin 600 TL) olarak duyuruldu.

CMF Buds 2a özellikleri ve fiyatı

CMF Buds 2a, Buds 2’ye daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Tasarım aynı kalsa da renk seçenekleri arasında siyah, beyaz ve turuncu gibi ilgi çekici yer alıyor.

Cihaz ilginç bir şekilde Buds 2’ye göre daha büyük olan 12,4 mm’lik dinamik sürücüler sunuyor. Öte yandan Dirac’ın yaptığı optimizasyonların daha az dolgun olması, ses kalitesine önem veren kullanıcıların dikkat etmesi gereken bir husus oluyor.

Bluetooth 5.4’ün yanı sıra cihazda Microsoft Swift Pair ve Google Fast Pair ile çoklu cihaz iletişim modu ve hızlı eşleştirme özellikleri yer alıyor.

ANC olmadan model 8 saatlik oynatma süresine ulaşırken, kutu şarj edildiğinde toplam 35,5 saate ulaşıyor. Gürültü engelleme özelliği kullanıldığında bu sayılar sırasıyla 5 saate ve 23 saate düşüyor.

Cihazda ayrıca ChatGPT ve Nothing X Uygulama yönetim uygulamasıyla entegre sesli komut desteği bulunuyor. Oyunlar için de düşük gecikme modu yer alıyor. Cihazın satış fiyatı 50 dolar (yaklaşık 2 bin TL) olarak açıklandı.