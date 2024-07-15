50 MP kameralı iQOO Z9 Lite uygun fiyatıyla duyuruldu

iQOO Z9 Lite bütçe dostu fiyatı ile piyasaya sürüldü. Mart ayında duyurulan standart Z9 modelinin daha uygun fiyatlı bir sürümü olarak lanse edilen cihaz Hindistan pazarında raflarda boy göstermeye başladı. Fiyatına göre iddialı bir performansa ev sahipliğinde bulunan ürün şık tasarımı ve ilgi çekici renk seçenekleriyle dikkatleri üzerinde topluyor.

iQOO’nun yeni telefonu arka tarafta su görünümünü anımsatan grafikleriyle hoş bir estetik yaratıyor. Hafif çıkıntılı kamera modülüyle gelen Z9 Lite’ın öne çıkan teknik özellikleri arasında 50 MP ana kamerası ve Dimensity 6300 yonga seti karşımıza çıkıyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm detaylar…

iQOO Z9 Lite özellikleri

Ekran: HD+ çözünürlüklü 6,56 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı

HD+ çözünürlüklü 6,56 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM kapasitesi: 4 GB ve 6 GB RAM

4 GB ve 6 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği

128 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği Sefie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Batarya kapasitesi: 15 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

15 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil Bağlantı: 5G bağlantısı, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.3, parmak izi okuyucu, IP64 ve P2

5G bağlantısı, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.3, parmak izi okuyucu, IP64 ve P2 İşletim sistemi: Android 14

HD+ çözünürlüklü 6,56 inç IPS LCD ekranla karşımıza çıkan iQOO telefonu 90 Hz yenileme hızıyla ideal bir akıcılık sunuyor. Cihazın ön tarafında su damlası çentiğinde 8 MP selfie kamerası yer alıyor. Arka kısımda ise 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor.

iQOO Z9 Lite modeli MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6300 çipini kalbinde taşıyor. Daha önce OPPO Reno 12 F, Vivo Y28s, OPPO A3 Pro ve Realme C65 5G’de de gördüğümüz bu çip kullanıcılara yüksek performanslı bir deneyim sağlıyor. 4 GB ve 6 GB RAM kapasitesi ile 128 GB dahili depolama alanı eşleştiriliyor. Daha fazla depolama talep eden tüketiciler için ayrıca MicroSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği karşımıza çıkıyor.

15 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil kapasitesiyle gelen iQOO cihazı kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemiyle hizmet veriyor. İki büyük Android güncellemesi ve ekstra bir yıllık güvenlik güncellemesi garantisiyle gelen ürün çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.3 ve 5G bağlantı desteklerini bir araya getiriyor.

iQOO Z9 Lite fiyatı

iQOO’nun yeni telefonu şu anda Hindistan’da satışa çıktı. Cihaz 10.499 Hindistan Rupisi başlangıç fiyatıyla listeleniyor. Bu rakamlar güncel kura göre yaklaşık 4 bin TL’ye eşit geliyor.

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