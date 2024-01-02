İkonik Disney karakteri Mickey Mouse kamu malı oldu

Disney’in ikonik karakteri Mickey Mouse artık kamu malı oldu. Fakat elbette ki unutulmaz karakterin tüm sürümleri bu kapsamda değerlendirilmeyecek. Yaklaşık bir asırdır koruma altında olan karakterin ilk versiyonu artık telif hakkı kapsamından çıkarıldı ve herkes tarafından kullanılabilir hale geldi.

BBC tarafından aktarılan bilgilere göre 18 Kasım 1928 tarihinde siyah beayaz olarak yayınlanan Disney imzalı Steambot Willie 1928 yapımı kısa filmde yer alan Mickey ve Minnie Mouse karakterleri, artık Amerika Birleşik Devletleri telif hakkı süresinin dolmasıyla beraber herkese açık hale geldi. 95 yıllık süre sona erdi ve bugün itibariyle Mickey’in ilk sürüm telif hakları ortadan kalktı.

Mickey Mouse’un telif hakkının kalkması ne anlama geliyor?

Mickey ve Minnie Mouse karakterlerinin telif haklarının kalkması ile birlikte artık isteyen herkes bu karakterlerin görüntü, ses ve benzeri materyallerini diledikleri amaç doğrultusunda kullanma hakkına sahip olabilecek. Üstelik bu durumdan yalnızca kar amacı gütmeyen kuruluşlar ya da bireyler değil, aynı zamanda ticari kuruluşların da yararlanmasına izin verilecek.

Yani örnek vermek gerekirse bir prodüksiyon firması, Mickey Mouse’un 1950’li yıllarda geçen bir film-noir uyarlamasını yapabilecek. Yahut Minnie Mouse’u beyaz ev eşyalarına odaklanan bir reklam filminde başrol olarak görebileceğiz.

Mickey Mouse yeni filmde bir seri katil olacak

Mickey’nin kamu malı haline gelmesiyle birlikte henüz ilk günden karakterin başrolünü üstlendiği uyarlamalar ortaya çıkmaya başladı. Simon Phillips tarafından yazılan ve yönetmenliğini daha önce bazı düşük bütçeli korku filmleri çeken Jamie Bailey’nin üstlendiği Mickey’s Mouse Trap, unutulmaz çizgi film efsanesini bir seri katile dönüştürecek. Muhtemelen bu eser, karakterin en radikal uyarlamalarından biri olacak.

Yeni filmde bir seri katil olarak karşımıza çıkan Mickey Mouse, korku dolu bir deneyime kapı aralayacak. Fragmandan edinilen bilgilere göre Disney’in meşhur karakteri Mickey’nin maskesini takan bir seri katil, bir dizi cinayetin merkezinde yer alacak. Bir doğum günü partisini basan cani, partiyi herkes için bir kabusa çevirecek.

Şimdilik ne yazık ki filmin çıkış tarihi belirsizliğini koruyor. Fakat yine de film, 2024 yılında karşımıza çıkacak gibi görünüyor.