2024’te Türkiye’de dijitalde en çok izlenen dizi ve filmler

2024'te dijital platformlarda ülkemizde en popüler dizi ve filmler belli oldu.

JustWatch raporuna göre Amazon'un 3391 Kilometre filmi zirveye oturdu.

Diziler arasında ise House of the Dragon liderliği üstlendi.

2024 yılında Türkiye’de dijital platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu. Düzenli olarak dijital streaming platformları ile alakalı önemli veriler sunan JustWatch platformu tarafından araştırılıp derlenen bu veriler, ülkemizde bu sene izleyicilerin favorisi olan yapımları gözler önüne seriyor.

JustWatch ekibi tarafından derlenen bu listede özel bir yöntemden yararlanılıyor. Platform bunun için pazar verilerini internet sitesi ve mobil uygulaması üzerindeki kullanıcı etkileşimine göre derliyor. Ülkemizdeki kullanıcı etkileşimi filmlerin ve dizilerin izleme listesine eklenmesi, bir streaming platformuna tıklanması, platformların filtrelenmesi ve seçilmesi dikkate alınarak saptanıyor.

2024’te dijital platformlarda en çok izlenen filmler

3391 Kilometre Dune: Çöl Gezegeni Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki Oppenheimer Zavallılar Atatürk 1881-1919 Bir Düşüşün Anatomisi İlgi Alanı Arıcı: Ölüm Kovanı Mükemmel Günler

2024’te Türkiye’de dijital platformlar üzerinden en çok izlenen filmler listesinin zirvesini 3391 Kilometre filmi üstleniyor. Deniz Enyüksek tarafından yönetilen filmde Derya Pınar Ak, Ahmet Haktan Zavlak ve Melda Bekcan gibi isimler yer alıyor. Filmin bir Amazon Prime Video yapımı olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Denis Villeneuve tarafından yönetilen iki yeni Dune filmi listenin ilk üç basamağını tamamlıyor. Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zenday ve Jason Momoa gibi yıldız isimlerin boy gösterdiği yapım BluTV platformunda seyircilerle buluşuyor.

2024’te dijital platformlarda en çok izlenen diziler

House of the Dragon Prens Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri Shogun Nereden Nereye Tulsa King The Walking Dead Fallout The Boys İlk ve Son

Çok yakında ülkemize giriş yapması beklenen Max (eski adıyla HBO Max) platformunda yayınlanan, Türkiye’de ise şu anda BluTV’den izlenebilen House of the Dragon dizisi ilk basamakta karşımıza çıkıyor. Yine bir BluTV yapımı olan Prens dizisi ise ikinciliğe oturuyor. Listenin üçüncü basamağını Amazon Prime Video yapımı Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri üstleniyor.