17 bin TL’lik The Hidden and Unknown dünyanın en pahalı oyunu oldu

Son dönemlerde video oyunu fiyatları oldukça zamlandı. Ülkemizde çalkantılı dolar kuru ve yüksek enflasyon gibi problemler nedeniyle oyunlar her zamankinden çok daha yüksek rakamlarda karşımıza çıkarken, küresel olarak da benzer bir problem yaşanıyor. Kısa bir süre önce yayınlanan The Hidden and Unknown adlı oyun ise tüm bu gerekçelerden bağımsız olarak ‘dünyanın en pahalı oyunu’ unvanına erişmiş durumda. Son derece basit grafiklere sahip olan ve metin tabanlı yapısıyla dikkat çeken yapım, olağanüstü fiyatıyla adeta dudak uçuklatıyor.

Tarihi deneyimlere ve felsefi mesajlara odaklanan The Hidden and Unknown oyunu, bağımsız bir geliştirici tarafından tasarlandı. Oldukça küçük bir yapıya sahip olan bu yapım, fiyatıyla olduğu kadar vizyonu ile de dikkat çekiyor. Oyunun geliştiricisi ve yayıncısı konumunda bulan ProX, hikaye detaylarının pek de önemli olmadığını ifade ederek, insanların onlardan aldığı derslerin daha kıymetli olduğunu vurguluyor. “Herkesin birilerine bir şeyler öğretebilecek bir öyküsü vardır” diyen geliştirici, “Bu nedenle yüzleştiğiniz gerçeği görmezden gelmeyin ve üzerinde kafa yormaya gayret edin” ifadelerini kullanıyor.

The Hidden and Unknown, Steam’de 17 bin TL’den satılıyor

23 Ocak tarihinde piyasaya çıkan oyun, Steam platformunda küresel olarak 1.999.90 dolar karşılığında satılıyor. Normal şartlarda bu rakamlar yaklaşık 37 bin 600 TL’ye tekabül ederken, Steam’in yerel fiyatlandırma politikası ile oyun ülkemizde 17 bin TL’den listeleniyor. Dolayısıyla yapım, ‘dünyanın en pahalı oyunu’ olarak karşımıza çıkıyor.

The Hidden and Unknown, 2 saatten daha az süren küçük bir hikayeye ev sahipliği yapıyor. Fakat oyunun geliştiricisi olan ProX, memnun olmayan oyuncuların her zaman geri iade hakkından yararlanabileceğini ve paralarını alabileceğini belirtiyor.

The Gamer’a röportaj veren geliştirici, oyunun neden bu kadar pahalı olduğuna da değinmeyi ihmal etmiyor. Kendi hayatını bir kuruşa satmak istemeyeceğini, çünkü onun için hikayenin anlamlı olduğunu söyleyen ProX, bunun ‘saf bir oyundan’ çok daha fazlası olduğunu savunuyor ve şunları ifade ediyor:

“Bu fiyat aralığının makul olduğuna inanmayanlar varsa anlıyorum ve onları yargılamıyorum. Aslında tam tersi, maddi durumu yoksa kimsenin satın alması gerektiğini düşünmüyorum. Buna rağmen oyunun iki saatten biraz daha az sürmesini sağladım, böylece tüm hikayeyi bitirebilir ve sonra oyuna dönerek dolandırılmadığınızdan emin olabilirsiniz. Bu konuda kendimi oldukça iyi hissediyorum. Bu benim hakkım.”

Oyunda çok kişisel bir hikayeye yer verdiğini dile getiren ProX, ilk etapta kişisel deneyimleri hakkında bir kitap yazmak istediğini, fakat daha sonra bunun beklenmedik bir şekilde oyuna dönüştüğünü açıkladı. Oyunun üzerinde birkaç ay çalıştığını dile getiren isim, yalnızca iki kişi satın alsa bile en mantıklı seçimi yaptığına inandığını söyledi. Öte yandan oyunla ilgilenen, ancak bunun için ödeme yapmak istemeyen herkesin, ProX’in Discord ya da Twitch kanalları üzerinden ücretsiz bir kopyasını alabilecekleri belirtiliyor.

17 bin TL’den alıcı karşısına çıkan The Hidden and Unknown için belirlenen sistem gereksinimleri ise şu şekilde: