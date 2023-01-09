15 Xiaomi ve Redmi modeline MIUI 14 dağıtılmaya başlandı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz ay Android 13 tabanlı MIUI 14 kullanıcı arayüzü ile karşımıza çıktı. Heyecanla beklenen yeni yazılımını ilk olarak Çin’de tanıtan şirket, bu ay itibariyle ise güncellemeyi pek çok küresel modeline getirmeyi planlıyor. Şimdiye kadar bu güncellemeden toplamda 15 akıllı telefon modelinin yararlandığı belirtiliyor. Xiaomi’nin yanı sıra bazı Redmi modellerine de güncellemenin dağıtılmaya başlandığı açıklanıyor.

Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesi alan telefonlar

Aralık 2022’de piyasaya çıkan Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro modelleri, MIUI 14 alan ilk akıllı telefonlar olarak karşımıza çıktı. Bu iki cihazın yanı sıra güncellemeden daha pek çok ileri seviye telefon yararlanmaya başladı. Yazılımın kararlı sürümü şimdiye kadar 11 Xiaomi modeline ve 4 Redmi cihazına dağıtılmaya başlandı. Güncellemeye hak kazanan o modeller şu şekilde sıralanıyor:

Xiaomi

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi CIVI 1S

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Ultra

Redmi K50 Gaming

Xiaomi, Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesini kademeli bir şekilde yukarıdaki akıllı telefon modellerine gönderiyor. İlgili modellere bağlı olarak yazılımlar sırasıyla v14.0.2.0, v14.0.3.0, v14.0.4.0, v14.0.6.0, v14.0.10.0 ve v14.0.11.0 olarak numaralandırılıyor. Yaklaşık 5 GB dosya boyutuna sahip olan güncellemeler, ilk olarak amiral gemisi telefonlara sunuluyor. Bu ayın sonuna kadar yukarıdaki cihazların tüm dünyadaki sürümlerinin güncellemeden yararlanabileceği belirtiliyor. İlerleyen süreçte ise diğer ileri segmentli ve orta seviyeli modellerin bu yazılıma hak kazanacağı tahmin ediliyor.

MIUI 14 özellikleri

Teknoloji devi Xiaomi tarafından tanıtılan MIUI 14 yazılımı, simge değişiklikleri ve kullanıcı arayüzü ile tamamen yeni bir görünüm içeriyor. Kullanıcılara daha fazla özelleştirme seçeneği sunmaya başlayan yazılım, hem estetik hem de işlevsellik olarak pek çok ayrıcalıkla karşımıza çıkıyor.

MIUI 14 ile birlikte karşımıza çıkan yeni tasarım, ayarlanabilir simge boyutlarına sahip özelleştirilebilir klasörler ve her zevke uygun yeni pencere öğesi seçenekleri içeriyor. Güncellemenin en dikkat çeken yeniliklerinden bir tanesi ise ana ekranınızda görebileceğiniz yeni animasyon karakterleri ve widget eklentileri olacak.

Xiaomi’nin yeni kullanıcı arayüzüyle beraber önceden yüklenen ve üçüncü taraf uygulamaların performansı önemli ölçüde iyileştiriliyor. Geliştirilmiş sistem mimarisi sayesinde pil tüketimi ciddi seviyede azaltılıyor. Artık daha az bellek kullanan yeni yazılım, mobil oyun konusunda akıcı her zamankinden çok daha akıcı bir performansa ev sahipliği yapıyor.

Düşük frekanslı uygulamaları sıkıştıracak ve yinelenen dosyaların yalnızca bir kopyasını tutacak yeni bir uygulama temizleme özelliği ile gelen MIUI 14, sık kullanılmayan uygulamaların otomatik bir şekilde sıkıştırılmasına ve kalıcı bildirimlerin devre dışı bırakılmasına da olanak sağlıyor. Aynı zamanda arayüzle beraber gizlilik özellikleri de geliştiriliyor. Bulutta veri depolama olmadan uçtan uca güvenlik sağlanıyor.