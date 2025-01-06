108 MP kamera ve uygun fiyat: Huawei Nova 13i piyasaya çıktı

Huawei Nova 13i bütçe dostu fiyat etiketiyle resmen satışa sunuldu.

Başlangıçta yalnızca Meksika'da satılan cihaz, fiyatına göre iddialı özellikleriyle dikkatleri üzerinde topluyor.

108 MP ana kameraya sahip olan telefonda Snapdragon 680 çipi yer alıyor.

Huawei yeni uygun fiyatlı telefon modelini piyasaya sürdü. Geçtiğimiz günlerde şirket tarafından bazı teknik özellikleri resmi olarak doğrulanan Huawei Nova 13i şimdi nihayet tüm donanımıyla ve fiyat etiketiyle karşımıza çıktı. Mart 2024’te tanıtılan Nova 12i’nin halefi olarak gelen yeni model hakkında tüm merak edilen ayrıntılar belli oldu.

Huawei’nin yeni telefonu nihayet markanın resmi internet sitesinde listelenmeye başladı. Şık bir görünüme sahip olan telefonun öne çıkan teknik özellikleri arasında Snapdragon 680 yonga seti ve 108 MP ana kamera yer alıyor. İşte Nova 13i’nin özellikleri ve fiyatı…

Huawei Nova 13i özellikleri

Boyutlar ve ağırlık: 163,3 x 74,7 x 8,4 mm / 199 gram

163,3 x 74,7 x 8,4 mm / 199 gram Ekran: FHD+ çözünürlüklü (1080 x 2388 piksel) ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6,7″ LCD ekran

FHD+ çözünürlüklü (1080 x 2388 piksel) ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6,7″ LCD ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680

Qualcomm Snapdragon 680 RAM kapasitesi: 8 GB;

8 GB; Dahili depolama alanı: 256 GB’a kadar dahili depolama;

256 GB’a kadar dahili depolama; Arka kamera: 108 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

108 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Batarya kapasitesi: 5.000 mAh pil

GSMArena tarafından aktarılan bilgilere göre Huawei’nin yeni modeli Full HD+ çözünürlük kalitesini destekleyen 6,7 inç LCD ekranla donatılıyor. Bu ekranın ayrıca 90 Hz yenileme hızını ve Always On Display özelliğini desteklediği ifade ediliyor. Cihazın yan tarafında parmak izi okuyucusu yer alıyor.

Snapdragon 680 çipiyle donatılan Huawei Nova 13i, 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar depolama alanıyla destekleniyor. EMUI 14.2 yazılımıyla çalışan cihaz, 4G bağlantı desteğiyle sunuluyor. 40W SuperCharge Turbo hızlı şarj desteğiyle güçlendirilen modelde 5.000 mAh pil kapasitesi taşınıyor.

Yeni Huawei cihazı mobil fotoğrafçılık yetenekleriyle dikkatleri üzerinde topluyor. 108 MP ana kameraya sahip olan cihaz, kendi fiyat aralığına göre etkileyici bir deneyime kapı aralıyor. Cihazın çift kamera setinde ayrıca 2 MP’lik bir derinlik sensörü bulunuyor. Önde ise 8 MP selfie kamerası yer alıyor.

Huawei Nova 13i fiyatı

Altın detaylı beyaz ve mavi tonlarında iki farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkan Huawei Nova 13i’nin fiyatı açıklandı. Başlangıçta yalnızca Meksika pazarında satılan model, 256 GB’lık seçeneğiyle 6.000 MXN (yaklaşık 10 bin TL) karşılığında satılıyor.