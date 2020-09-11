YouTube Müzik’e ortak çalma listeleri özelliği geldi

YouTube Müzik platformuna gelen yeni güncelleme çalma listeleri oluşturmayı kolaylaştıran beş yeni özelliği beraberinde getiriyor.

Ortak çalma listeleri sayesinde arkadaşlarınızla çalma listelerinizi paylaşabilir ve sizinle paylaşılan listelerde arkadaşlarınızın önerileri ile yeni şarkılar ekleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra YouTube’un yapay zeka algoritması dinleme alışkanlıklarınıza, liste ismine ve listedeki diğer şarkılara göre size yedi taneye kadar şarkı önerebiliyor.

Eğer liste hazırlamakla uğraşmak istemiyorsanız Karışık yazan bölümde sizin için hazırlanmış listeler bulmanız da mümkün. Platformda şu anda dört farklı karışık çalma listesi bulunuyor.

Yeni Çıkanlar listesi üzerinden sevdiğiniz sanatçıların yeni şarkılarına erişebilirsiniz. Beğenilen şarkılar daha önceden beğenmiş olduğunuz şarkıları yeniden keşfetmenizi sağlıyor. Sizin Mix’iniz listesi ise favori şarkılarınız ile algoritma tarafından seçilmiş bazı şarkıları bir araya getiriyor.

Bunun yanı sıra Keşfet seçeneği ile farklı türlerin yer aldığı listeleri kullanarak yeni şarkılar keşfedebilirsiniz. Başka bir YouTube kullanıcısının sayfasına tıklayarak onların oluşturduğu şarkı listelerini inceleyebilir ve kendi çalma listenize dahil edebilirsiniz.