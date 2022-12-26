Yeşil Deniz dizisi TRT Dijital platformu ile geri dönüyor

2014 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve 2016’ya kadar devam eden Yeşil Deniz dizisi bugün sürpriz bir haber ile gündeme geldi. İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı olan Birgi’de çekilen romantik komedi ve dram temalı dizi; şimdiye kadar 2 sezon ve toplamda 75 bölüm olarak izleyici karşısına çıkmıştı. TFT Yapım tarafından hazırlanan dizinin çok yakında yeniden hayranları karşısına çıkacağı öğrenildi.

Yeşil Deniz dizisi TRT’nin dijital platformu için yeniden çekilecek

Senaryosunu Ali Kara, İdris Meydi ve Serkan Birlik’in kaleme aldığı; yönetmenliğini ise Yahya Samancı’nın üstlenmiş olduğu Yeşil Deniz dizisi, 2023 yılında hizmet vermeye başlayacak olan TRT Dijital adlı streaming platformu için tekrar çekilecek. TRT 1’de her bölümü yaklaşık 120 dakika uzunluğunda ekranlara gelen dizi, muhtemelen dijitalde daha kısa bölümlerle karşımıza çıkacak. Öte taraftan Burak Serdar Şanal, Öykü Çelik, Melis Babadağ, Mert Turak, Burak Alkaş ve Ali Barkın’ın başrollerini paylaştığı projenin oyuncu kadrosunda değişiklikler olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre TRT Dijital, Yeşil Deniz dizisi için eski oyuncu ekibinden Burak Serdar Şanal, Mert Turak, Burak Alkaş ve Ali Barkın’a teklif götürdü. Serkan Özarslan’ın yönetmen koltuğunda oturacağı yeni bölümlerin çekimlerinin ise yılbaşı sonrasında başlayacağı öğrenildi.

TRT Dijital onlarca ilgi çekici projeyle 2023 yılında geliyor

‘Netflix rakibi yerli streaming platformu’ olarak basında lanse edilen TRT Dijital, Yeşil Deniz dizisi dışında daha pek çok ilgi çeken yapıma yer verecek. Şimdiye kadar gündeme gelen bazı projeler şunlar oldu:

Koyu Beyaz: RGB Prodüksiyon tarafından hayata geçirilecek dizide Bülent İşbilen yönetmen koltuğunda oturacak. Nisa Bölükbaşı Atakan Hoşgören, Atabiq Mohsin ve Ebru Akel dizinin başrollerini paylaşacak.

RGB Prodüksiyon tarafından hayata geçirilecek dizide Bülent İşbilen yönetmen koltuğunda oturacak. Nisa Bölükbaşı Atakan Hoşgören, Atabiq Mohsin ve Ebru Akel dizinin başrollerini paylaşacak. Şebeke: Kemal Çelik ve İbrahim Elma’nın senaryosunu yazdığı polisiye ve macera türündeki dizide Ozan Uzunoğlu yönetmenlik yapacak. Başrollerini ise Furkan Palalı, Pelin Karahan ve Ceyda Ateş gibi yıldızlar paylaşacak.

Kemal Çelik ve İbrahim Elma’nın senaryosunu yazdığı polisiye ve macera türündeki dizide Ozan Uzunoğlu yönetmenlik yapacak. Başrollerini ise Furkan Palalı, Pelin Karahan ve Ceyda Ateş gibi yıldızlar paylaşacak. Eyvah Ramazan Bey: Sekans Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği dizide Ayşe Banu Başarıcı ile Hüseyin Başarıcı senarist olarak görev alırken; komedi türündeki dizinin başrollerinde Altan Erkekli, Murat Akkoyunlu, Mehtap Bayri, Burak Alkaş, Nükhet Duru, Çiğdem Batur, Berat Efe Parlar, Damla Alibeşe ve Esin Gündoğdu yer alacak.

Sekans Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği dizide Ayşe Banu Başarıcı ile Hüseyin Başarıcı senarist olarak görev alırken; komedi türündeki dizinin başrollerinde Altan Erkekli, Murat Akkoyunlu, Mehtap Bayri, Burak Alkaş, Nükhet Duru, Çiğdem Batur, Berat Efe Parlar, Damla Alibeşe ve Esin Gündoğdu yer alacak. #adaleTT: Vernant DP ve Cemil Cengiz yapımcılığında hayata geçecek olan polisiye temalı dizide Emre Kavuk yönetmen olarak karşımıza çıkarken, Ümit Cihan Canpolat ise senaristlik yapacak. Başrolde ise Yurdaer Okur, Burak Sergen, Erdem Kaynarca, Mahir Günşıray, Nizam Namidar, Esila Umut, Haydar Köyel, Esra Kızıldoğan, Handan Yıldırım, Yankı Ayhan, Ela Yörüklü, Ebru Şam, Birgen Engin, Can Atak ve Zeynep Güngör oynayacak.

Vernant DP ve Cemil Cengiz yapımcılığında hayata geçecek olan polisiye temalı dizide Emre Kavuk yönetmen olarak karşımıza çıkarken, Ümit Cihan Canpolat ise senaristlik yapacak. Başrolde ise Yurdaer Okur, Burak Sergen, Erdem Kaynarca, Mahir Günşıray, Nizam Namidar, Esila Umut, Haydar Köyel, Esra Kızıldoğan, Handan Yıldırım, Yankı Ayhan, Ela Yörüklü, Ebru Şam, Birgen Engin, Can Atak ve Zeynep Güngör oynayacak. Yangın Günleri: Independenta: 1979 yılında ham petrol yüklü bir tanker gemisinin bir kuru yük gemisiyle çarpışması sonucu Boğaz’da meydana gelen, 43 kişinin hayatını kaybettiği kazayı konu alan dizi, usta yönetmen Ömer Faruk Sorak tarafından yönetilecek. Başrolde ise Fikret Kuşkan, İlker Aksum ve Bora Akkaş gibi ünlü oyuncular bulunacak. Müziklerini ise Fahir Atakoğlu hazırlayacak.

Independenta: 1979 yılında ham petrol yüklü bir tanker gemisinin bir kuru yük gemisiyle çarpışması sonucu Boğaz’da meydana gelen, 43 kişinin hayatını kaybettiği kazayı konu alan dizi, usta yönetmen Ömer Faruk Sorak tarafından yönetilecek. Başrolde ise Fikret Kuşkan, İlker Aksum ve Bora Akkaş gibi ünlü oyuncular bulunacak. Müziklerini ise Fahir Atakoğlu hazırlayacak. Altay: T World Entertainment tarafından yapımcılığı üstlenilen ve ‘Türkiye’nin ilk süper kahraman evreni’ olarak lanse edilen dizi, 35 kahramanın heyecan dolu öyküsünü konu alacak. Marvel’s Agents of SHIELD, Lost, Criminal Minds gibi yapımlarla tanınan Bobby Roth, dizinin genel yönetmenliğini üstlenecek. 4 sezon ve 26 bölümden oluşacak dizide Aslı Sümen, Batuhan Bayar, Beste Kökdemir, Cem Özer, Cemil Büyükdöğerli, Çetin Sarıkartal, Elif Doğan, Muhammet Uzuner ve Toprak Sergen gibi başarılı oyuncular boy gösterecek.

TRT Dijital’in yayın tarihi için 2023 yılı işaret edildi. Önümüzdeki yıl hizmet vermeye başlayacak olan yerli streaming platformu, iddialara göre mart ayında izleyicisiyle buluşacak.